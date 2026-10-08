Домашнее печенье с яблоками и фруктами: нежная выпечка к чаю

Яблочное печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматное домашнее печенье станет отличным вариантом для уютного завтрака или перекуса. Фрукты можно менять в зависимости от сезона, оставляя основу рецепта неизменной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — примерно 250 г;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 100 г;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 10 г;

цедра лимона — с 1 шт.;

лимонный сок — 2–3 ст. л., по желанию;

яблоко — 1 шт.;

груша — 1 шт.;

сливы — несколько шт.;

сахарная пудра — для подачи, по желанию.

Печенье с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, солью и лимонной цедрой 1–2 минуты. Добавить мягкое масло и перемешать. Частями всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить густое мягкое тесто. Яблоко, грушу и сливы очистить, нарезать небольшими кубиками и добавить в тесто вместе с лимонным соком. Перемешать. Выкладывать тесто ложкой на противень с пергаментом, оставляя между порциями расстояние. Выпекать при 180 °C 20–25 минут в режиме верх-низ без конвекции. Готовое печенье немного остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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