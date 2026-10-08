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Главная Вкус Печенье на завтрак за 20 минут: понадобится 1 яблоко и 2 яйца

Печенье на завтрак за 20 минут: понадобится 1 яблоко и 2 яйца

Ua ru
8 октября 2026 05:04
Домашнее печенье с яблоками и фруктами: нежная выпечка к чаю
Яблочное печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматное домашнее печенье станет отличным вариантом для уютного завтрака или перекуса. Фрукты можно менять в зависимости от сезона, оставляя основу рецепта неизменной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — примерно 250 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • цедра лимона — с 1 шт.;
  • лимонный сок — 2–3 ст. л., по желанию;
  • яблоко — 1 шт.;
  • груша — 1 шт.;
  • сливы — несколько шт.;
  • сахарная пудра — для подачи, по желанию.
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Печенье с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром, солью и лимонной цедрой 1–2 минуты.
  2. Добавить мягкое масло и перемешать. Частями всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить густое мягкое тесто.
  3. Яблоко, грушу и сливы очистить, нарезать небольшими кубиками и добавить в тесто вместе с лимонным соком. Перемешать.
  4. Выкладывать тесто ложкой на противень с пергаментом, оставляя между порциями расстояние.
  5. Выпекать при 180 °C 20–25 минут в режиме верх-низ без конвекции.
  6. Готовое печенье немного остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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яблоки рецепт печенье идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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