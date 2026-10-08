Домашнее печенье с яблоками и фруктами: нежная выпечка к чаю

Печенье на завтрак за 20 минут: понадобится 1 яблоко и 2 яйца
Ua ru
8 октября 2026 05:04
Яблочное печенье. Фото: smachnenke.com.ua
Ароматное домашнее печенье станет отличным вариантом для уютного завтрака или перекуса. Фрукты можно менять в зависимости от сезона, оставляя основу рецепта неизменной.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — примерно 250 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сахар — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 10 г;
- цедра лимона — с 1 шт.;
- лимонный сок — 2–3 ст. л., по желанию;
- яблоко — 1 шт.;
- груша — 1 шт.;
- сливы — несколько шт.;
- сахарная пудра — для подачи, по желанию.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром, солью и лимонной цедрой 1–2 минуты.
- Добавить мягкое масло и перемешать. Частями всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить густое мягкое тесто.
- Яблоко, грушу и сливы очистить, нарезать небольшими кубиками и добавить в тесто вместе с лимонным соком. Перемешать.
- Выкладывать тесто ложкой на противень с пергаментом, оставляя между порциями расстояние.
- Выпекать при 180 °C 20–25 минут в режиме верх-низ без конвекции.
- Готовое печенье немного остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.
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