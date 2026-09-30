Яблочное овсяное печенье: простой домашний завтрак из трёх основных продуктов

Забытое "сокровище" на завтрак: понадобятся яблоки + яйца + овсянка
Ua ru
30 сентября 2026 05:04
Яблоки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua
Натертые яблоки, яйца и овсянка превращаются в нежное тесто, из которого легко сформировать небольшие печенья. Их можно приготовить к утреннему чаю или взять с собой в качестве простого домашнего перекуса.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 3 шт. (примерно 380 г);
- яйца — 2 шт.;
- овсяные хлопья быстрого приготовления — 100–150 г;
- молотая корица — ½ ч. л. по желанию.
Способ приготовления
- Натереть яблоки на крупной терке, не отжимая сок.
- Добавить яйца и корицу, перемешать.
- Добавить 100 г овсяных хлопьев и оставить на 5–10 минут. Если масса останется слишком жидкой, добавить ещё немного хлопьев.
- Сформировать небольшие шарики, слегка приплюснуть и выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекать при 180 °C около 25 минут до появления легкого румяного цвета. Готовое печенье остудить и подавать к чаю.
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