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Головна Смак Забутий "скарб" на сніданок: знадобляться яблука + яйця + вівсянка

Забутий "скарб" на сніданок: знадобляться яблука + яйця + вівсянка

Ua ru
30 вересня 2026 05:04
Яблучне вівсяне печиво: простий домашній сніданок із трьох основних продуктів
Яблука та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Натерті яблука, яйця та вівсянка перетворюються на ніжне тісто, з якого легко сформувати невеликі печива. Їх можна приготувати до ранкового чаю або взяти із собою як простий домашній перекус.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 3 шт. (приблизно 380 г);
  • яйця — 2 шт.;
  • вівсяні пластівці швидкого приготування — 100–150 г;
  • мелена кориця — ½ ч. л. за бажанням.
рецепт яблучного печива з вівсянкою
Яблучне печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти яблука на великій тертці, не відтискаючи сік.
  2. Додати яйця та корицю, перемішати.
  3. Додати 100 г вівсяних пластівців і залишити на 5–10 хвилин. Якщо маса залишатиметься надто рідкою, додати ще трохи пластівців.
  4. Сформувати невеликі кульки, злегка приплющити та викласти на деко з пергаментом.
  5. Випікати при 180 °C близько 25 хвилин до легкого рум’янцю. Готове печиво охолодити та подавати до чаю.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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яблука рецепт вівсянка ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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