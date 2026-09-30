Яблучне вівсяне печиво: простий домашній сніданок із трьох основних продуктів

Яблука та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Натерті яблука, яйця та вівсянка перетворюються на ніжне тісто, з якого легко сформувати невеликі печива. Їх можна приготувати до ранкового чаю або взяти із собою як простий домашній перекус.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 3 шт. (приблизно 380 г);

яйця — 2 шт.;

вівсяні пластівці швидкого приготування — 100–150 г;

мелена кориця — ½ ч. л. за бажанням.

Яблучне печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти яблука на великій тертці, не відтискаючи сік. Додати яйця та корицю, перемішати. Додати 100 г вівсяних пластівців і залишити на 5–10 хвилин. Якщо маса залишатиметься надто рідкою, додати ще трохи пластівців. Сформувати невеликі кульки, злегка приплющити та викласти на деко з пергаментом. Випікати при 180 °C близько 25 хвилин до легкого рум’янцю. Готове печиво охолодити та подавати до чаю.

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