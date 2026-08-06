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Перерослі огірки не викидайте: ікра на зиму, смачніше за кабачкову

6 серпня 2026 14:14
Огіркова ікра. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Перерослі огірки можуть стати основою для однієї з найсмачніших зимових заготовок. Така ікра виходить ніжною, ароматною та настільки апетитною, що багато хто ставить її навіть вище за класичну кабачкову.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • очищені огірки — 2,5 кг;
  • помідори — 500 г;
  • солодкий перець — 500 г;
  • морква — 500 г;
  • цибуля — 500 г;
  • часник — 10 зубчиків;
  • гострий перець — 3 шт.;
  • томатна паста — 6 ст. л.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • оцет 9% — 4 ст. л.;
  • олія — ½ склянки.
Натерті огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до прозорості.
  2. Додати натерту моркву, а через кілька хвилин — нарізаний солодкий перець.
  3. Помідори подрібнити до стану пюре, влити до овочів і трохи протушкувати.
  4. Очищені огірки натерти на великій тертці, додати до каструлі разом із томатною пастою, сіллю, цукром і гострим перцем.
  5. Тушкувати на слабкому вогні приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.
  6. Вийняти гострий перець, додати подрібнений часник і оцет.
  7. Готувати ще 5 хвилин, після чого розкласти гарячу ікру в стерилізовані банки та герметично закатати.
  8. Перевернути банки догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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