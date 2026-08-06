Перерослі огірки не викидайте: ікра на зиму, смачніше за кабачкову

Огіркова ікра. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Перерослі огірки можуть стати основою для однієї з найсмачніших зимових заготовок. Така ікра виходить ніжною, ароматною та настільки апетитною, що багато хто ставить її навіть вище за класичну кабачкову.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

очищені огірки — 2,5 кг;

помідори — 500 г;

солодкий перець — 500 г;

морква — 500 г;

цибуля — 500 г;

часник — 10 зубчиків;

гострий перець — 3 шт.;

томатна паста — 6 ст. л.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

оцет 9% — 4 ст. л.;

олія — ½ склянки.

Натерті огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до прозорості. Додати натерту моркву, а через кілька хвилин — нарізаний солодкий перець. Помідори подрібнити до стану пюре, влити до овочів і трохи протушкувати. Очищені огірки натерти на великій тертці, додати до каструлі разом із томатною пастою, сіллю, цукром і гострим перцем. Тушкувати на слабкому вогні приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи. Вийняти гострий перець, додати подрібнений часник і оцет. Готувати ще 5 хвилин, після чого розкласти гарячу ікру в стерилізовані банки та герметично закатати. Перевернути банки догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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