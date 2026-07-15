Пиріг "Люся": смачніше ніж "Наполеон", простіше ніж "Шарлотка"
15 липня 2026 03:04
Пиріг "Люся". Фото: gospodynka.com.ua
Якщо хочеться приготувати домашній пиріг без складного тіста та тривалих клопотів, цей рецепт стане чудовим вибором. Завдяки сметані тісто виходить дуже ніжним і пухким, а соковиті нектарини додають випічці яскравого літнього смаку. Такий пиріг ідеально смакує до чаю, кави або сімейного чаювання.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 200 г;
- сіль — дрібка;
- вершкове масло або маргарин — 100 г;
- сметана — 250 г;
- сода — 1 ч. л.;
- борошно — 300 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- нектарини — 7–8 шт.
Для сиропу:
- цукор — 1 ст. л.;
- вода — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Збити яйця з цукром і сіллю до пишної маси. Додати розтоплене масло, сметану та соду, перемішати.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
- Перекласти тісто у змащену форму для випікання та зверху викласти нарізані дольками нектарини.
- Випікати у розігрітій до 180 ºC духовці 40–50 хвилин до готовності.
- Змішати воду з цукром і змастити сиропом ще теплий пиріг. За бажанням зверху можна злегка присипати цукром.
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