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Головна Смак Пиріг "Сливовий": просте тісто, багато соковитої начинки та неймовірний аромат

Пиріг "Сливовий": просте тісто, багато соковитої начинки та неймовірний аромат

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 03:04
Пісочний пиріг зі сливами та сиром: ніжна випічка до чаю
Пиріг "Сливовий". Фото: smachnenke.com.ua

Сливовий пиріг із сиром — це саме та домашня випічка, яка підкорює з першого шматочка. Ніжне пісочне тісто, соковита фруктова начинка та легка сирна нотка чудово поєднуються між собою. Такий десерт ідеально підходить для сімейного чаювання, адже готується просто, а аромат під час випікання збирає всіх на кухні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 270 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • цукор — 80 г;
  • сіль — дрібка;
  • холодне вершкове масло — 100 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • кисломолочний сир — 200 г;
  • крохмаль — 1 ст. л.;
  • сливи — 500 г;
  • цукор і кориця — за бажанням.
рецепт пирога зі сливами
Пиріг зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати просіяне борошно з цукром, сіллю та розпушувачем.
  2. Додати холодне вершкове масло й перетерти руками до утворення крихти.
  3. Яйце злегка збити, частину залишити для змащування. Решту додати до борошняної суміші разом із сиром.
  4. Замісити м’яке тісто, накрити його та залишити на 15 хвилин.
  5. Сливи помити, видалити кісточки й нарізати часточками.
  6. Тісто розкачати у круглий пласт і перекласти на деко з пергаментом.
  7. Середину тіста присипати крохмалем, залишаючи вільні краї.
  8. Викласти сливи, за бажанням додати трохи цукру та кориці. Краї загорнути до середини й змастити яйцем.
  9. Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 190 °C, приблизно 35–40 хвилин. Перед подачею трохи охолодити.

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рецепт випічка пиріг зі сливами
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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