Песочный пирог со сливами и творогом: нежная выпечка к чаю

Пирог "Сливовый": простое тесто, много сочной начинки и невероятный аромат
Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 03:04
Пирог "Сливовый". Фото: smachnenke.com.ua
Сливовый пирог с творогом — это именно та домашняя выпечка, которая покоряет с первого кусочка. Нежное песочное тесто, сочная фруктовая начинка и легкая сырная нотка прекрасно сочетаются друг с другом. Такой десерт идеально подходит для семейного чаепития, ведь готовится он просто, а аромат во время выпекания собирает всех на кухне.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 270 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сахар — 80 г;
- соль — щепотка;
- холодное сливочное масло — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- творог — 200 г;
- крахмал — 1 ст. л.;
- сливы — 500 г;
- сахар и корица — по желанию.
Способ приготовления
- Смешать просеянную муку с сахаром, солью и разрыхлителем.
- Добавить холодное сливочное масло и перетереть руками до образования крошки.
- Яйцо слегка взбить, часть оставить для смазывания. Остальное добавить к мучной смеси вместе с творогом.
- Замесить мягкое тесто, накрыть его и оставить на 15 минут.
- Сливы помыть, удалить косточки и нарезать дольками.
- Тесто раскатать в круглый пласт и переложить на противень с пергаментом.
- Середину теста присыпать крахмалом, оставляя свободные края.
- Выложить сливы, по желанию добавить немного сахара и корицы. Края завернуть к середине и смазать яйцом.
- Выпекать пирог в духовке, разогретой до 190 °C, примерно 35–40 минут. Перед подачей немного остудить.
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