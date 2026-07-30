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Главная Вкус Пирог "Сливовый": простое тесто, много сочной начинки и невероятный аромат

Пирог "Сливовый": простое тесто, много сочной начинки и невероятный аромат

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 03:04
Песочный пирог со сливами и творогом: нежная выпечка к чаю
Пирог "Сливовый". Фото: smachnenke.com.ua

Сливовый пирог с творогом — это именно та домашняя выпечка, которая покоряет с первого кусочка. Нежное песочное тесто, сочная фруктовая начинка и легкая сырная нотка прекрасно сочетаются друг с другом. Такой десерт идеально подходит для семейного чаепития, ведь готовится он просто, а аромат во время выпекания собирает всех на кухне.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 270 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сахар — 80 г;
  • соль — щепотка;
  • холодное сливочное масло — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • творог — 200 г;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • сливы — 500 г;
  • сахар и корица — по желанию.
рецепт пирога зі сливами
Пирог со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать просеянную муку с сахаром, солью и разрыхлителем.
  2. Добавить холодное сливочное масло и перетереть руками до образования крошки.
  3. Яйцо слегка взбить, часть оставить для смазывания. Остальное добавить к мучной смеси вместе с творогом.
  4. Замесить мягкое тесто, накрыть его и оставить на 15 минут.
  5. Сливы помыть, удалить косточки и нарезать дольками.
  6. Тесто раскатать в круглый пласт и переложить на противень с пергаментом.
  7. Середину теста присыпать крахмалом, оставляя свободные края.
  8. Выложить сливы, по желанию добавить немного сахара и корицы. Края завернуть к середине и смазать яйцом.
  9. Выпекать пирог в духовке, разогретой до 190 °C, примерно 35–40 минут. Перед подачей немного остудить.

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рецепт выпечка пирог со сливами
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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