Пиріг "Сливовий": просте тісто, багато соковитої начинки та неймовірний аромат
30 липня 2026 03:04
Пиріг "Сливовий". Фото: smachnenke.com.ua
Сливовий пиріг із сиром — це саме та домашня випічка, яка підкорює з першого шматочка. Ніжне пісочне тісто, соковита фруктова начинка та легка сирна нотка чудово поєднуються між собою. Такий десерт ідеально підходить для сімейного чаювання, адже готується просто, а аромат під час випікання збирає всіх на кухні.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 270 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- цукор — 80 г;
- сіль — дрібка;
- холодне вершкове масло — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- кисломолочний сир — 200 г;
- крохмаль — 1 ст. л.;
- сливи — 500 г;
- цукор і кориця — за бажанням.
Спосіб приготування
- Змішати просіяне борошно з цукром, сіллю та розпушувачем.
- Додати холодне вершкове масло й перетерти руками до утворення крихти.
- Яйце злегка збити, частину залишити для змащування. Решту додати до борошняної суміші разом із сиром.
- Замісити м’яке тісто, накрити його та залишити на 15 хвилин.
- Сливи помити, видалити кісточки й нарізати часточками.
- Тісто розкачати у круглий пласт і перекласти на деко з пергаментом.
- Середину тіста присипати крохмалем, залишаючи вільні краї.
- Викласти сливи, за бажанням додати трохи цукру та кориці. Краї загорнути до середини й змастити яйцем.
- Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 190 °C, приблизно 35–40 хвилин. Перед подачею трохи охолодити.
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