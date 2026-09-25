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Головна Смак Пиріг з яблуками "Царський": рецепт хіт осени 2026

Пиріг з яблуками "Царський": рецепт хіт осени 2026

Ua ru
25 вересня 2026 03:04
Яблучний пиріг із трьома шарами: ніжна начинка та розсипчасте тісто
Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг складається з трьох шарів тіста та двох шарів ароматної яблучної начинки. Яблука попередньо прогріти, щоб позбутися зайвої вологи, а верх прикрасити яєчно-какаовою сумішшю для красивої скоринки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • олія — 120 мл.;
  • борошно — 400 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • оцет — 1 ст. л.

Для начинки:

  • яблука — 1 кг;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • вершкове масло — 15 г.

Для змащування:

Читайте також:
  • яйце — 1 шт.;
  • какао — 1 ч. л.
рецепт яблучного пирога
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром, додати олію, борошно та соду, погашену оцтом.
  2. Замісити м’яке тісто, охолодити в морозильній камері 15 хвилин і розділити на три частини.
  3. Яблука очистити, натерти, змішати з цукром і ванільним цукром.
  4. Прогріти на вершковому маслі до м’якості та випарювання зайвої рідини, потім охолодити.
  5. Кожну частину тіста розкачати на пергаменті.
  6. Перший пласт викласти у форму, зробити проколи виделкою та розподілити половину яблучної начинки.
  7. Накрити другим пластом, повторити шар начинки та накрити третім пластом.

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пиріг яблука рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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