Яблучний пиріг із трьома шарами: ніжна начинка та розсипчасте тісто

Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг складається з трьох шарів тіста та двох шарів ароматної яблучної начинки. Яблука попередньо прогріти, щоб позбутися зайвої вологи, а верх прикрасити яєчно-какаовою сумішшю для красивої скоринки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

олія — 120 мл.;

борошно — 400 г;

сода — 1 ч. л.;

оцет — 1 ст. л.

Для начинки:

яблука — 1 кг;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 10 г;

вершкове масло — 15 г.

Для змащування:

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яйце — 1 шт.;

какао — 1 ч. л.

Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром, додати олію, борошно та соду, погашену оцтом. Замісити м’яке тісто, охолодити в морозильній камері 15 хвилин і розділити на три частини. Яблука очистити, натерти, змішати з цукром і ванільним цукром. Прогріти на вершковому маслі до м’якості та випарювання зайвої рідини, потім охолодити. Кожну частину тіста розкачати на пергаменті. Перший пласт викласти у форму, зробити проколи виделкою та розподілити половину яблучної начинки. Накрити другим пластом, повторити шар начинки та накрити третім пластом.

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