Яблучний пиріг із трьома шарами: ніжна начинка та розсипчасте тісто

Пиріг з яблуками "Царський": рецепт хіт осени 2026
Ua ru
25 вересня 2026 03:04
Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua
Цей пиріг складається з трьох шарів тіста та двох шарів ароматної яблучної начинки. Яблука попередньо прогріти, щоб позбутися зайвої вологи, а верх прикрасити яєчно-какаовою сумішшю для красивої скоринки.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- олія — 120 мл.;
- борошно — 400 г;
- сода — 1 ч. л.;
- оцет — 1 ст. л.
Для начинки:
- яблука — 1 кг;
- цукор — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- вершкове масло — 15 г.
Для змащування:
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- яйце — 1 шт.;
- какао — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром, додати олію, борошно та соду, погашену оцтом.
- Замісити м’яке тісто, охолодити в морозильній камері 15 хвилин і розділити на три частини.
- Яблука очистити, натерти, змішати з цукром і ванільним цукром.
- Прогріти на вершковому маслі до м’якості та випарювання зайвої рідини, потім охолодити.
- Кожну частину тіста розкачати на пергаменті.
- Перший пласт викласти у форму, зробити проколи виделкою та розподілити половину яблучної начинки.
- Накрити другим пластом, повторити шар начинки та накрити третім пластом.
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