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Главная Вкус Пирог с яблоками "Царский": рецепт хит осени 2026 года

Пирог с яблоками "Царский": рецепт хит осени 2026 года

Ua ru
25 сентября 2026 03:04
Яблочный пирог из трех слоев: нежная начинка и рассыпчатое тесто
Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог состоит из трех слоев теста и двух слоев ароматной яблочной начинки. Яблоки следует предварительно прогреть, чтобы избавиться от лишней влаги, а верх украсить яично-какаовой смесью для получения красивой корочки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • растительное масло — 120 мл;
  • мука — 400 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • уксус — 1 ст. л.

Для начинки:

  • яблоки — 1 кг;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сливочное масло — 15 г.

Для смазывания:

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  • яйцо — 1 шт.;
  • какао — 1 ч. л.
рецепт яблучного пирога
Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром, добавить масло, муку и соду, погашенную уксусом.
  2. Замесить мягкое тесто, охладить в морозильной камере 15 минут и разделить на три части.
  3. Яблоки очистить, натереть, смешать с сахаром и ванильным сахаром.
  4. Прогреть на сливочном масле до мягкости и выпаривания лишней жидкости, затем остудить.
  5. Каждую часть теста раскатать на пергаменте.
  6. Первый пласт выложить в форму, проколоть вилкой и распределить половину яблочной начинки.
  7. Накрыть вторым пластом, повторить слой начинки и накрыть третьим пластом.

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пирог яблоки рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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