Яблочный пирог из трех слоев: нежная начинка и рассыпчатое тесто

Пирог с яблоками "Царский": рецепт хит осени 2026 года
Ua ru
25 сентября 2026 03:04
Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua
Этот пирог состоит из трех слоев теста и двух слоев ароматной яблочной начинки. Яблоки следует предварительно прогреть, чтобы избавиться от лишней влаги, а верх украсить яично-какаовой смесью для получения красивой корочки.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- растительное масло — 120 мл;
- мука — 400 г;
- сода — 1 ч. л.;
- уксус — 1 ст. л.
Для начинки:
- яблоки — 1 кг;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- сливочное масло — 15 г.
Для смазывания:
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- яйцо — 1 шт.;
- какао — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром, добавить масло, муку и соду, погашенную уксусом.
- Замесить мягкое тесто, охладить в морозильной камере 15 минут и разделить на три части.
- Яблоки очистить, натереть, смешать с сахаром и ванильным сахаром.
- Прогреть на сливочном масле до мягкости и выпаривания лишней жидкости, затем остудить.
- Каждую часть теста раскатать на пергаменте.
- Первый пласт выложить в форму, проколоть вилкой и распределить половину яблочной начинки.
- Накрыть вторым пластом, повторить слой начинки и накрыть третьим пластом.
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