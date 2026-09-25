Яблочный пирог из трех слоев: нежная начинка и рассыпчатое тесто

Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог состоит из трех слоев теста и двух слоев ароматной яблочной начинки. Яблоки следует предварительно прогреть, чтобы избавиться от лишней влаги, а верх украсить яично-какаовой смесью для получения красивой корочки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

растительное масло — 120 мл;

мука — 400 г;

сода — 1 ч. л.;

уксус — 1 ст. л.

Для начинки:

яблоки — 1 кг;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 15 г.

Для смазывания:

Читайте также:

яйцо — 1 шт.;

какао — 1 ч. л.

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром, добавить масло, муку и соду, погашенную уксусом. Замесить мягкое тесто, охладить в морозильной камере 15 минут и разделить на три части. Яблоки очистить, натереть, смешать с сахаром и ванильным сахаром. Прогреть на сливочном масле до мягкости и выпаривания лишней жидкости, затем остудить. Каждую часть теста раскатать на пергаменте. Первый пласт выложить в форму, проколоть вилкой и распределить половину яблочной начинки. Накрыть вторым пластом, повторить слой начинки и накрыть третьим пластом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.