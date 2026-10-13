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Головна Смак Пиріг з капустою без яєць і молока: за бабусиним рецептом

Пиріг з капустою без яєць і молока: за бабусиним рецептом

Ua ru
13 жовтня 2026 01:04
Пиріг із капустою на дріжджовому тісті: домашня випічка без яєць і молока
Пиріг з капустою. Фото: smachnenke.com.ua.

Тонке рум’яне тісто й соковита тушкована капуста створюють вдале поєднання для простої домашньої випічки. Пиріг смакує теплим і охолодженим, добре доповнює супи та стане чудовим варіантом для сімейного чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • тепла вода — 250 мл.;
  • борошно — приблизно 320 г;
  • сухі дріжджі — 6 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • олія — 1 ст. л. у тісто та трохи для змащування.

Для начинки:

  • тушкована свіжа або квашена капуста — до смаку.
рецепт пирога з капустою
Пиріг з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У теплій воді розчинити дріжджі та цукор, залишити на 15 хвилин.
  2. Додати сіль, олію й поступово всипати просіяне борошно.
  3. Замісити м’яке тісто, накрити та залишити в теплі приблизно на годину.
  4. Розділити тісто на дві частини. Одну розкачати й викласти у форму з пергаментом.
  5. Розподілити охолоджену тушковану капусту без зайвої рідини, накрити другою розкачаною частиною та защипнути краї.
  6. Залишити пиріг на 30–40 хвилин для підйому.
  7. Змастити поверхню олією, проколоти виделкою в кількох місцях і випікати за 180 °C приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки.
  8. Готовий пиріг накрити рушником, трохи охолодити та нарізати порційними шматочками.

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пиріг рецепт випічка пиріг з капустою
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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