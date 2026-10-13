Пиріг із капустою на дріжджовому тісті: домашня випічка без яєць і молока

Пиріг з капустою без яєць і молока: за бабусиним рецептом
Ua ru
13 жовтня 2026 01:04
Пиріг з капустою. Фото: smachnenke.com.ua.
Тонке рум’яне тісто й соковита тушкована капуста створюють вдале поєднання для простої домашньої випічки. Пиріг смакує теплим і охолодженим, добре доповнює супи та стане чудовим варіантом для сімейного чаювання.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- тепла вода — 250 мл.;
- борошно — приблизно 320 г;
- сухі дріжджі — 6 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- олія — 1 ст. л. у тісто та трохи для змащування.
Для начинки:
- тушкована свіжа або квашена капуста — до смаку.
Спосіб приготування
- У теплій воді розчинити дріжджі та цукор, залишити на 15 хвилин.
- Додати сіль, олію й поступово всипати просіяне борошно.
- Замісити м’яке тісто, накрити та залишити в теплі приблизно на годину.
- Розділити тісто на дві частини. Одну розкачати й викласти у форму з пергаментом.
- Розподілити охолоджену тушковану капусту без зайвої рідини, накрити другою розкачаною частиною та защипнути краї.
- Залишити пиріг на 30–40 хвилин для підйому.
- Змастити поверхню олією, проколоти виделкою в кількох місцях і випікати за 180 °C приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки.
- Готовий пиріг накрити рушником, трохи охолодити та нарізати порційними шматочками.
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