Пиріг із капустою на дріжджовому тісті: домашня випічка без яєць і молока

Пиріг з капустою. Фото: smachnenke.com.ua.

Тонке рум’яне тісто й соковита тушкована капуста створюють вдале поєднання для простої домашньої випічки. Пиріг смакує теплим і охолодженим, добре доповнює супи та стане чудовим варіантом для сімейного чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

тепла вода — 250 мл.;

борошно — приблизно 320 г;

сухі дріжджі — 6 г;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

олія — 1 ст. л. у тісто та трохи для змащування.

Для начинки:

тушкована свіжа або квашена капуста — до смаку.

Пиріг з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У теплій воді розчинити дріжджі та цукор, залишити на 15 хвилин. Додати сіль, олію й поступово всипати просіяне борошно. Замісити м’яке тісто, накрити та залишити в теплі приблизно на годину. Розділити тісто на дві частини. Одну розкачати й викласти у форму з пергаментом. Розподілити охолоджену тушковану капусту без зайвої рідини, накрити другою розкачаною частиною та защипнути краї. Залишити пиріг на 30–40 хвилин для підйому. Змастити поверхню олією, проколоти виделкою в кількох місцях і випікати за 180 °C приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки. Готовий пиріг накрити рушником, трохи охолодити та нарізати порційними шматочками.

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