Пирог с капустой на дрожжевом тесте: домашняя выпечка без яиц и молока

Пирог с капустой. Фото: smachnenke.com.ua.

Тонкое румяное тесто и сочная тушеная капуста создают удачное сочетание для простой домашней выпечки. Пирог вкусен как в теплом, так и в охлажденном виде, хорошо дополняет супы и станет отличным вариантом для семейного чаепития.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

теплая вода — 250 мл;

мука — примерно 320 г;

сухие дрожжи — 6 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л. в тесто и немного для смазывания.

Для начинки:

тушеная свежая или квашеная капуста — по вкусу.

Пирог с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В теплой воде растворить дрожжи и сахар, оставить на 15 минут. Добавить соль, масло и постепенно всыпать просеянную муку. Замесить мягкое тесто, накрыть и оставить в тепле примерно на час. Разделить тесто на две части. Одну раскатать и выложить в форму, выстланную пергаментом. Выложить охлажденную тушеную капусту без лишней жидкости, накрыть второй раскатанной частью и защепнуть края. Оставить пирог на 30–40 минут для подъема. Смазать поверхность растительным маслом, проколоть вилкой в нескольких местах и выпекать при 180 °C примерно 30 минут до появления золотистой корочки. Готовый пирог накрыть полотенцем, немного остудить и нарезать порционными кусочками.

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