Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пирог с капустой без яиц и молока: по бабушкиному рецепту

Пирог с капустой без яиц и молока: по бабушкиному рецепту

Ua ru
13 октября 2026 01:04
Пирог с капустой на дрожжевом тесте: домашняя выпечка без яиц и молока
Пирог с капустой. Фото: smachnenke.com.ua.

Тонкое румяное тесто и сочная тушеная капуста создают удачное сочетание для простой домашней выпечки. Пирог вкусен как в теплом, так и в охлажденном виде, хорошо дополняет супы и станет отличным вариантом для семейного чаепития.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • теплая вода — 250 мл;
  • мука — примерно 320 г;
  • сухие дрожжи — 6 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л. в тесто и немного для смазывания.

Для начинки:

  • тушеная свежая или квашеная капуста — по вкусу.
рецепт пирога з капустою
Пирог с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В теплой воде растворить дрожжи и сахар, оставить на 15 минут.
  2. Добавить соль, масло и постепенно всыпать просеянную муку.
  3. Замесить мягкое тесто, накрыть и оставить в тепле примерно на час.
  4. Разделить тесто на две части. Одну раскатать и выложить в форму, выстланную пергаментом.
  5. Выложить охлажденную тушеную капусту без лишней жидкости, накрыть второй раскатанной частью и защепнуть края.
  6. Оставить пирог на 30–40 минут для подъема.
  7. Смазать поверхность растительным маслом, проколоть вилкой в нескольких местах и выпекать при 180 °C примерно 30 минут до появления золотистой корочки.
  8. Готовый пирог накрыть полотенцем, немного остудить и нарезать порционными кусочками.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Читайте также:

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

пирог рецепт выпечка пирог с капустой
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации