Пирог с капустой на дрожжевом тесте: домашняя выпечка без яиц и молока

Пирог с капустой без яиц и молока: по бабушкиному рецепту
Ua ru
13 октября 2026 01:04
Пирог с капустой. Фото: smachnenke.com.ua.
Тонкое румяное тесто и сочная тушеная капуста создают удачное сочетание для простой домашней выпечки. Пирог вкусен как в теплом, так и в охлажденном виде, хорошо дополняет супы и станет отличным вариантом для семейного чаепития.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- теплая вода — 250 мл;
- мука — примерно 320 г;
- сухие дрожжи — 6 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л. в тесто и немного для смазывания.
Для начинки:
- тушеная свежая или квашеная капуста — по вкусу.
Способ приготовления
- В теплой воде растворить дрожжи и сахар, оставить на 15 минут.
- Добавить соль, масло и постепенно всыпать просеянную муку.
- Замесить мягкое тесто, накрыть и оставить в тепле примерно на час.
- Разделить тесто на две части. Одну раскатать и выложить в форму, выстланную пергаментом.
- Выложить охлажденную тушеную капусту без лишней жидкости, накрыть второй раскатанной частью и защепнуть края.
- Оставить пирог на 30–40 минут для подъема.
- Смазать поверхность растительным маслом, проколоть вилкой в нескольких местах и выпекать при 180 °C примерно 30 минут до появления золотистой корочки.
- Готовый пирог накрыть полотенцем, немного остудить и нарезать порционными кусочками.
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