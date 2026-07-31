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Пиріг з сиром за 40 хвилин: просто натерти тісто та поставити в духовку

31 липня 2026 03:04
Пиріг з сиром. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Тертий пиріг із сирною начинкою — одна з найулюбленіших домашніх випічок. Хрустке розсипчасте тісто чудово поєднується з ніжним кисломолочним сиром і солодкими родзинками. Готується він без зайвих зусиль, а результат неодмінно потішить усю родину.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • борошно — 350 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • родзинки — 100 г;
  • ванілін — до смаку.
Тісто та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця змішати з цукром, сіллю та м'яким вершковим маслом.
  2. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м'яке тісто. 
  3. Розділити його на дві частини та покласти в морозильну камеру на 40–50 хвилин.
  4. Для начинки запарити родзинки, а кисломолочний сир збити з яйцями, цукром і ваніліном. Додати родзинки та перемішати.
  5. У форму натерти половину охолодженого тіста, зверху рівномірно викласти сирну начинку. Другу половину тіста натерти поверх начинки.
  6. Випікати пиріг у розігрітій до 180 °C духовці 40–50 хвилин до золотистої скоринки. Перед подачею дати трохи охолонути та нарізати порційними шматочками.

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