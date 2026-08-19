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Пиріг зі свіжими сливами: перевірений рецепт випічки

19 серпня 2026 03:04
Пиріг зі свіжими сливами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Сезон слив — чудовий привід приготувати ароматну домашню випічку. У цьому пирозі ніжне тісто поєднується із соковитими кисло-солодкими сливами, а хрустка крихта зверху додає приємної текстури.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свіжі сливи — 13–15 шт.;
  • цукор — 160 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • ванільний цукор — 0,5 ч. л.;
  • яйця — 3 шт.;
  • йогурт або сметана — 100 г;
  • розпушувач — 15 г;
  • борошно — 280 г.

Для крихти:

  • борошно — 3 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 40 г.
Тісто та сливи. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сливи вимити, розрізати навпіл і видалити кісточки.
  2. М’яке масло збити з цукром та ванільним цукром.
  3. По одному додати яйця, потім йогурт або сметану.
  4. Борошно змішати з розпушувачем і поступово ввести в масу. Замісити густе однорідне тісто.
  5. Форму 28×18 см змастити олією, викласти тісто та розподілити його. Зверху розкласти сливи.
  6. Для крихти перетерти борошно, цукор і холодне масло. Посипати нею сливи.
  7. Випікати при 180 °C близько 40–45 хвилин.
  8. Готовність перевірити шпажкою, після чого трохи охолодити пиріг.

Випічка виходить ніжною, соковитою та ароматною, а рум’яна крихта чудово доповнює сливову начинку.

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