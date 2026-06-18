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Головна Смак Пиріжки "Копійка" за 5 хвилин: тісто на воді, а смак на мільйон

Пиріжки "Копійка" за 5 хвилин: тісто на воді, а смак на мільйон

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 14:44
Пиріжки Копійка за 5 хвилин: тісто на воді, а смак на мільйон
Пиріжки з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться домашньої випічки без зайвих витрат і складних інгредієнтів, ці пиріжки стають справжньою знахідкою. Просте тісто на воді виходить ніжним і повітряним, а начинка з яєць і зеленої цибулі додає класичного домашнього смаку. Це той рецепт, який завжди виручає — швидко, дешево і дуже смачно.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • тепла вода — 300–320 мл.;
  • сухі дріжджі — 5–6 г;
  • олія — 2 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • зелена цибуля — 200 г;
  • яйця варені — 7 шт.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • олія — 1 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком.
рецепт пиріжків з начинкою
Пиріжки з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати борошно, дріжджі та сіль.
  2. Додати теплу воду й олію, замісити м’яке еластичне тісто та залишити його в теплому місці приблизно на годину.
  3. Для начинки прогріти на сковороді зелену цибулю на суміші вершкового масла та олії, після чого змішати її з дрібно нарізаними вареними яйцями. Додати сіль і перець.
  4. Тісто поділити на частини, розкачати коржики, викласти начинку та сформувати пиріжки. Залишити їх на кілька хвилин.
  5. Обсмажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Викласти на паперовий рушник і подати теплими.

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рецепт тісто пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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