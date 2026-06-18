Пиріжки "Копійка" за 5 хвилин: тісто на воді, а смак на мільйон
Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 14:44
Пиріжки з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться домашньої випічки без зайвих витрат і складних інгредієнтів, ці пиріжки стають справжньою знахідкою. Просте тісто на воді виходить ніжним і повітряним, а начинка з яєць і зеленої цибулі додає класичного домашнього смаку. Це той рецепт, який завжди виручає — швидко, дешево і дуже смачно.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- тепла вода — 300–320 мл.;
- сухі дріжджі — 5–6 г;
- олія — 2 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- зелена цибуля — 200 г;
- яйця варені — 7 шт.;
- вершкове масло — 30 г;
- олія — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування
- У мисці змішати борошно, дріжджі та сіль.
- Додати теплу воду й олію, замісити м’яке еластичне тісто та залишити його в теплому місці приблизно на годину.
- Для начинки прогріти на сковороді зелену цибулю на суміші вершкового масла та олії, після чого змішати її з дрібно нарізаними вареними яйцями. Додати сіль і перець.
- Тісто поділити на частини, розкачати коржики, викласти начинку та сформувати пиріжки. Залишити їх на кілька хвилин.
- Обсмажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.
- Викласти на паперовий рушник і подати теплими.
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