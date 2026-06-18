Пирожки Копейка за 5 минут: тесто на воде, а вкус на миллион

Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется домашней выпечки без лишних затрат и сложных ингредиентов, эти пирожки становятся настоящей находкой. Простое тесто на воде получается нежным и воздушным, а начинка из яиц и зеленого лука придает классический домашний вкус. Это тот рецепт, который всегда выручает — быстро, дешево и очень вкусно.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 500 г;

теплая вода — 300–320 мл;

сухие дрожжи — 5–6 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

зеленый лук — 200 г;

яйца вареные — 7 шт.;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В миске смешать муку, дрожжи и соль. Добавить тёплую воду и масло, замесить мягкое эластичное тесто и оставить его в тёплом месте примерно на час. Для начинки обжарить на сковороде зеленый лук на смеси сливочного и растительного масла, после чего смешать его с мелко нарезанными вареными яйцами. Добавить соль и перец. Тесто разделить на части, раскатать лепешки, выложить начинку и сформировать пирожки. Оставить их на несколько минут. Обжарить на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце и подать теплыми.

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