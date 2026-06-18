Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пирожки "Копейка" за 5 минут: тесто на воде, а вкус — на миллион

Пирожки "Копейка" за 5 минут: тесто на воде, а вкус — на миллион

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 14:44
Пирожки Копейка за 5 минут: тесто на воде, а вкус на миллион
Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется домашней выпечки без лишних затрат и сложных ингредиентов, эти пирожки становятся настоящей находкой. Простое тесто на воде получается нежным и воздушным, а начинка из яиц и зеленого лука придает классический домашний вкус. Это тот рецепт, который всегда выручает — быстро, дешево и очень вкусно.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • теплая вода — 300–320 мл;
  • сухие дрожжи — 5–6 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • зеленый лук — 200 г;
  • яйца вареные — 7 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
рецепт пиріжків з начинкою
Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В миске смешать муку, дрожжи и соль.
  2. Добавить тёплую воду и масло, замесить мягкое эластичное тесто и оставить его в тёплом месте примерно на час.
  3. Для начинки обжарить на сковороде зеленый лук на смеси сливочного и растительного масла, после чего смешать его с мелко нарезанными вареными яйцами. Добавить соль и перец.
  4. Тесто разделить на части, раскатать лепешки, выложить начинку и сформировать пирожки. Оставить их на несколько минут.
  5. Обжарить на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Выложить на бумажное полотенце и подать теплыми.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Читайте также:

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

рецепт тесто пирожки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации