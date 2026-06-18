Пирожки "Копейка" за 5 минут: тесто на воде, а вкус — на миллион
Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 14:44
Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется домашней выпечки без лишних затрат и сложных ингредиентов, эти пирожки становятся настоящей находкой. Простое тесто на воде получается нежным и воздушным, а начинка из яиц и зеленого лука придает классический домашний вкус. Это тот рецепт, который всегда выручает — быстро, дешево и очень вкусно.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- теплая вода — 300–320 мл;
- сухие дрожжи — 5–6 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- зеленый лук — 200 г;
- яйца вареные — 7 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- В миске смешать муку, дрожжи и соль.
- Добавить тёплую воду и масло, замесить мягкое эластичное тесто и оставить его в тёплом месте примерно на час.
- Для начинки обжарить на сковороде зеленый лук на смеси сливочного и растительного масла, после чего смешать его с мелко нарезанными вареными яйцами. Добавить соль и перец.
- Тесто разделить на части, раскатать лепешки, выложить начинку и сформировать пирожки. Оставить их на несколько минут.
- Обжарить на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
- Выложить на бумажное полотенце и подать теплыми.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Читайте также:
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Реклама