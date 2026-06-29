Дріжджові пиріжки з вишнями в духовці: простий рецепт домашньої випічки

Пиріжки з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Сезон вишень — найкращий час для ароматної домашньої випічки. Ці дріжджові пиріжки виходять неймовірно м'якими, пухкими та соковитими всередині, а солодка вишнева начинка робить їх справжнім хітом літа. Такий рецепт обов'язково захочеться повторити ще не один раз.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

тепле молоко — 300 мл.;

сметана — 1 ст.;

жовтки — 3 шт.;

ванільний цукор — 3 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

вершкове масло (розтоплене) — 75 г;

цукор — 3 ст. л.;

борошно — 650 г;

сухі дріжджі — 10 г;

вишні — для начинки;

цукор — для начинки;

жовток — 1 шт.;

молоко — 2 ст. л. (для змащування).

Пиріжки з вишневою начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У тепле молоко додати сметану, жовтки, ванільний цукор, сіль, розтоплене вершкове масло та цукор.

Перемішати, всипати борошно, змішане із сухими дріжджами, і замісити м'яке тісто. Накрити його та залишити в теплому місці до збільшення в об'ємі.

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У центр кожної заготовки додати трохи цукру й кілька вишень, після чого добре защипнути краї.

Викласти пиріжки на деко, залишити ще раз підійти, змастити сумішшю жовтка та молока.

Випікати при температурі 170 ºC приблизно 25–30 хвилин до рум'яної скоринки.

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