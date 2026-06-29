Дрожжевые пирожки с вишнями в духовке: простой рецепт домашней выпечки

Пирожки №1 этого лета: понадобятся вишни для самой вкусной начинки
Сезон вишен — лучшее время для ароматной домашней выпечки. Эти дрожжевые пирожки получаются невероятно мягкими, пышными и сочными внутри, а сладкая вишневая начинка делает их настоящим хитом лета. Такой рецепт обязательно захочется повторить еще не раз.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- теплое молоко — 300 мл;
- сметана — 1 ст.;
- желтки — 3 шт.;
- ванильный сахар — 3 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сливочное масло (растопленное) — 75 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- мука — 650 г;
- сухие дрожжи — 10 г;
- вишни — для начинки;
- сахар — для начинки;
- желток — 1 шт.;
- молоко — 2 ст. л. (для смазывания).
Способ приготовления
В теплое молоко добавить сметану, желтки, ванильный сахар, соль, растопленное сливочное масло и сахар.
Перемешать, всыпать муку, смешанную с сухими дрожжами, и замесить мягкое тесто. Накрыть его и оставить в тёплом месте до увеличения в объёме.
Готовое тесто разделить на одинаковые кусочки, сформировать шарики и раскатать.
В центр каждой заготовки положить немного сахара и несколько вишен, после чего хорошо защепнуть края.
Выложить пирожки на противень, дать им ещё раз подняться, смазать смесью желтка и молока.
Выпекать при температуре 170 ºC примерно 25–30 минут до появления румяной корочки.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.