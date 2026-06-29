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Главная Вкус Пирожки №1 этого лета: понадобятся вишни для самой вкусной начинки

Пирожки №1 этого лета: понадобятся вишни для самой вкусной начинки

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 13:44
Дрожжевые пирожки с вишнями в духовке: простой рецепт домашней выпечки
Пирожки с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Сезон вишен — лучшее время для ароматной домашней выпечки. Эти дрожжевые пирожки получаются невероятно мягкими, пышными и сочными внутри, а сладкая вишневая начинка делает их настоящим хитом лета. Такой рецепт обязательно захочется повторить еще не раз.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • теплое молоко — 300 мл;
  • сметана — 1 ст.;
  • желтки — 3 шт.;
  • ванильный сахар — 3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло (растопленное) — 75 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • мука — 650 г;
  • сухие дрожжи — 10 г;
  • вишни — для начинки;
  • сахар — для начинки;
  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 2 ст. л. (для смазывания).
рецепт пиріжків з вишнями в духовці
Пирожки с вишневой начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В теплое молоко добавить сметану, желтки, ванильный сахар, соль, растопленное сливочное масло и сахар.

Перемешать, всыпать муку, смешанную с сухими дрожжами, и замесить мягкое тесто. Накрыть его и оставить в тёплом месте до увеличения в объёме.

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Готовое тесто разделить на одинаковые кусочки, сформировать шарики и раскатать.

В центр каждой заготовки положить немного сахара и несколько вишен, после чего хорошо защепнуть края.

Выложить пирожки на противень, дать им ещё раз подняться, смазать смесью желтка и молока.

Выпекать при температуре 170 ºC примерно 25–30 минут до появления румяной корочки.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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