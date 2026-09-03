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Головна Смак Пиріжки з картоплі на сніданок за 15 хвилин: ліпити на потрібно

Пиріжки з картоплі на сніданок за 15 хвилин: ліпити на потрібно

Ua ru
3 вересня 2026 05:04
Картопляні коржики з сиром: швидкий сніданок без ліплення
Пиріжки з картоплі. Фото: gospodynka.com.ua

Такий сніданок особливо зручний, коли потрібно швидко приготувати щось ситне. Варена картопля перетворюється на м’яке тісто, а всередині ховається ніжний розплавлений сир.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • варена картопля — 2–3 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • борошно — 3–4 ст. л.;
  • твердий сир — 100 г;
  • олія — для смаження.
рецепт пиріжків з картоплі на сніданок
Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Варену картоплю розім’яти із сіллю, додати розтоплене масло та поступово підсипати борошно.
  2. Замісити м’яке тісто й розділити його на 4 частини.
  3. Кожну частину розкачати в коржик, у центр покласти тертий сир і загорнути краї конвертиком.
  4. Обсмажувати коржики на невеликій кількості олії на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
  5. Подавати гарячими, поки сир усередині залишається м’яким і тягучим.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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