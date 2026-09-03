Картопляні коржики з сиром: швидкий сніданок без ліплення

Пиріжки з картоплі. Фото: gospodynka.com.ua

Такий сніданок особливо зручний, коли потрібно швидко приготувати щось ситне. Варена картопля перетворюється на м’яке тісто, а всередині ховається ніжний розплавлений сир.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

варена картопля — 2–3 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

вершкове масло — 30 г;

борошно — 3–4 ст. л.;

твердий сир — 100 г;

олія — для смаження.

Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Варену картоплю розім’яти із сіллю, додати розтоплене масло та поступово підсипати борошно. Замісити м’яке тісто й розділити його на 4 частини. Кожну частину розкачати в коржик, у центр покласти тертий сир і загорнути краї конвертиком. Обсмажувати коржики на невеликій кількості олії на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати гарячими, поки сир усередині залишається м’яким і тягучим.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.