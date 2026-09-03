Картопляні коржики з сиром: швидкий сніданок без ліплення

Пиріжки з картоплі на сніданок за 15 хвилин: ліпити на потрібно
Ua ru
3 вересня 2026 05:04
Пиріжки з картоплі. Фото: gospodynka.com.ua
Такий сніданок особливо зручний, коли потрібно швидко приготувати щось ситне. Варена картопля перетворюється на м’яке тісто, а всередині ховається ніжний розплавлений сир.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- варена картопля — 2–3 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 30 г;
- борошно — 3–4 ст. л.;
- твердий сир — 100 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Варену картоплю розім’яти із сіллю, додати розтоплене масло та поступово підсипати борошно.
- Замісити м’яке тісто й розділити його на 4 частини.
- Кожну частину розкачати в коржик, у центр покласти тертий сир і загорнути краї конвертиком.
- Обсмажувати коржики на невеликій кількості олії на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
- Подавати гарячими, поки сир усередині залишається м’яким і тягучим.
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