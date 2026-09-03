Картофельные лепешки с сыром: быстрый завтрак без лепки

Картофельные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Такой завтрак особенно удобен, когда нужно быстро приготовить что-нибудь сытное. Вареный картофель превращается в мягкое тесто, а внутри скрывается нежный расплавленный сыр.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

вареный картофель — 2–3 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сливочное масло — 30 г;

мука — 3–4 ст. л.;

твердый сыр — 100 г;

растительное масло — для жарки.

Тесто и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Вареный картофель размять с солью, добавить растопленное масло и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто и разделить его на 4 части. Каждую часть раскатать в лепешку, в центр положить тёртый сыр и завернуть края конвертиком. Обжарить лепешки на небольшом количестве масла на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Подавать горячими, пока творог внутри остается мягким и тягучим.

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