Картофельные лепешки с сыром: быстрый завтрак без лепки

Картофельные пирожки на завтрак за 15 минут: лепить не нужно
Ua ru
3 сентября 2026 05:04
Картофельные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua
Такой завтрак особенно удобен, когда нужно быстро приготовить что-нибудь сытное. Вареный картофель превращается в мягкое тесто, а внутри скрывается нежный расплавленный сыр.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- вареный картофель — 2–3 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 30 г;
- мука — 3–4 ст. л.;
- твердый сыр — 100 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Вареный картофель размять с солью, добавить растопленное масло и постепенно всыпать муку.
- Замесить мягкое тесто и разделить его на 4 части.
- Каждую часть раскатать в лепешку, в центр положить тёртый сыр и завернуть края конвертиком.
- Обжарить лепешки на небольшом количестве масла на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
- Подавать горячими, пока творог внутри остается мягким и тягучим.
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