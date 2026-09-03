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Главная Вкус Картофельные пирожки на завтрак за 15 минут: лепить не нужно

Картофельные пирожки на завтрак за 15 минут: лепить не нужно

Ua ru
3 сентября 2026 05:04
Картофельные лепешки с сыром: быстрый завтрак без лепки
Картофельные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Такой завтрак особенно удобен, когда нужно быстро приготовить что-нибудь сытное. Вареный картофель превращается в мягкое тесто, а внутри скрывается нежный расплавленный сыр.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • вареный картофель — 2–3 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • мука — 3–4 ст. л.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • растительное масло — для жарки.
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Тесто и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Вареный картофель размять с солью, добавить растопленное масло и постепенно всыпать муку.
  2. Замесить мягкое тесто и разделить его на 4 части.
  3. Каждую часть раскатать в лепешку, в центр положить тёртый сыр и завернуть края конвертиком.
  4. Обжарить лепешки на небольшом количестве масла на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
  5. Подавать горячими, пока творог внутри остается мягким и тягучим.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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