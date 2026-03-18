Пісний гуляш, який звабить навіть м'ясоїдів: є секретний інгредієнт
Дата публікації: 18 березня 2026 21:04
Навіть без м’яса можна приготувати страву, яка здивує насиченим смаком. Цей пісний гуляш поєднує прості інгредієнти, але має особливу родзинку. Ароматні спеції та квашений огірок роблять його по-справжньому цікавим. Такий варіант легко стане улюбленим у повсякденному меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- картопля — 5–6 шт.;
- томатний соус — 150 мл;
- квасоля — 200–250 г;
- квашений огірок — 1–2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- кмин — за смаком;
- паприка — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати кубиком і обсмажити кілька хвилин. Додати моркву, готувати до м’якості.
- Додати томатний соус і спеції, коротко прогріти.
- Після цього додати нарізану картоплю, перемішати та залити водою, щоб вона покривала інгредієнти. Варити до готовності картоплі.
- Додати квасолю і готувати ще кілька хвилин.
- Наприкінці додати натертий квашений огірок і подрібнений часник, проварити ще 1–2 хвилини та дати настоятися.
Реклама