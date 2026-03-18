Пісний гуляш, який звабить навіть м'ясоїдів: є секретний інгредієнт

Пісний гуляш. Фото: кадр з відео

Навіть без м’яса можна приготувати страву, яка здивує насиченим смаком. Цей пісний гуляш поєднує прості інгредієнти, але має особливу родзинку. Ароматні спеції та квашений огірок роблять його по-справжньому цікавим. Такий варіант легко стане улюбленим у повсякденному меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

картопля — 5–6 шт.;

томатний соус — 150 мл;

квасоля — 200–250 г;

квашений огірок — 1–2 шт.;

часник — 3 зубчики;

кмин — за смаком;

паприка — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Пісний гуляш. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиком і обсмажити кілька хвилин. Додати моркву, готувати до м’якості. Додати томатний соус і спеції, коротко прогріти. Після цього додати нарізану картоплю, перемішати та залити водою, щоб вона покривала інгредієнти. Варити до готовності картоплі. Додати квасолю і готувати ще кілька хвилин. Наприкінці додати натертий квашений огірок і подрібнений часник, проварити ще 1–2 хвилини та дати настоятися.

