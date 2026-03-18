Пісний гуляш, який звабить навіть м'ясоїдів: є секретний інгредієнт

Пісний гуляш, який звабить навіть м'ясоїдів: є секретний інгредієнт

Дата публікації: 18 березня 2026 21:04
Пісний гуляш. Фото: кадр з відео

Навіть без м’яса можна приготувати страву, яка здивує насиченим смаком. Цей пісний гуляш поєднує прості інгредієнти, але має особливу родзинку. Ароматні спеції та квашений огірок роблять його по-справжньому цікавим. Такий варіант легко стане улюбленим у повсякденному меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • картопля — 5–6 шт.;
  • томатний соус — 150 мл;
  • квасоля — 200–250 г;
  • квашений огірок — 1–2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • кмин — за смаком;
  • паприка — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт пісного гуляша
Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати кубиком і обсмажити кілька хвилин. Додати моркву, готувати до м’якості.
  2. Додати томатний соус і спеції, коротко прогріти.
  3. Після цього додати нарізану картоплю, перемішати та залити водою, щоб вона покривала інгредієнти. Варити до готовності картоплі.
  4. Додати квасолю і готувати ще кілька хвилин.
  5. Наприкінці додати натертий квашений огірок і подрібнений часник, проварити ще 1–2 хвилини та дати настоятися.

Юлія Щербак - Редактор
