Постный гуляш, который соблазнит даже мясоедов: есть секретный ингредиент

Постный гуляш. Фото: кадр из видео

Даже без мяса можно приготовить блюдо, которое удивит насыщенным вкусом. Этот постный гуляш сочетает простые ингредиенты, но имеет особую изюминку. Ароматные специи и квашеный огурец делают его по-настоящему интересным. Такой вариант легко станет любимым в повседневном меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 5-6 шт.;

томатный соус — 150 мл.;

фасоль — 200-250 г;

квашеный огурец — 1-2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

тмин — по вкусу;

паприка — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиком и обжарить несколько минут. Добавить морковь, готовить до мягкости. Добавить томатный соус и специи, коротко прогреть. После этого добавить нарезанный картофель, перемешать и залить водой, чтобы она покрывала ингредиенты. Варить до готовности картофеля. Добавить фасоль и готовить еще несколько минут. В конце добавить натертый квашеный огурец и измельченный чеснок, проварить еще 1-2 минуты и дать настояться.

