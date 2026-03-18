Постный гуляш, который соблазнит даже мясоедов: есть секретный ингредиент
Дата публикации 18 марта 2026 21:04
Даже без мяса можно приготовить блюдо, которое удивит насыщенным вкусом. Этот постный гуляш сочетает простые ингредиенты, но имеет особую изюминку. Ароматные специи и квашеный огурец делают его по-настоящему интересным. Такой вариант легко станет любимым в повседневном меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 5-6 шт.;
- томатный соус — 150 мл.;
- фасоль — 200-250 г;
- квашеный огурец — 1-2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- тмин — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук нарезать кубиком и обжарить несколько минут. Добавить морковь, готовить до мягкости.
- Добавить томатный соус и специи, коротко прогреть.
- После этого добавить нарезанный картофель, перемешать и залить водой, чтобы она покрывала ингредиенты. Варить до готовности картофеля.
- Добавить фасоль и готовить еще несколько минут.
- В конце добавить натертый квашеный огурец и измельченный чеснок, проварить еще 1-2 минуты и дать настояться.
Реклама