Постный гуляш, который соблазнит даже мясоедов: есть секретный ингредиент

Дата публикации 18 марта 2026 21:04
Постный гуляш. Фото: кадр из видео

Даже без мяса можно приготовить блюдо, которое удивит насыщенным вкусом. Этот постный гуляш сочетает простые ингредиенты, но имеет особую изюминку. Ароматные специи и квашеный огурец делают его по-настоящему интересным. Такой вариант легко станет любимым в повседневном меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • картофель — 5-6 шт.;
  • томатный соус — 150 мл.;
  • фасоль — 200-250 г;
  • квашеный огурец — 1-2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • тмин — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления

  1. Лук нарезать кубиком и обжарить несколько минут. Добавить морковь, готовить до мягкости.
  2. Добавить томатный соус и специи, коротко прогреть.
  3. После этого добавить нарезанный картофель, перемешать и залить водой, чтобы она покрывала ингредиенты. Варить до готовности картофеля.
  4. Добавить фасоль и готовить еще несколько минут.
  5. В конце добавить натертый квашеный огурец и измельченный чеснок, проварить еще 1-2 минуты и дать настояться.

Юлия Щербак - Редактор
