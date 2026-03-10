Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Тушеная картошка с грибами — подойдет на гарнир или как основное

Тушеная картошка с грибами — подойдет на гарнир или как основное

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 21:04
Тушеная картошка с грибами — простой рецепт домашнего ужина
Тушеная картошка с грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Тушеная картошка с грибами — одно из тех домашних блюд, которые всегда получаются вкусными и ароматными. Сочетание нежного картофеля, обжаренных шампиньонов и овощей создает насыщенный вкус без сложных ингредиентов. Такое блюдо подходит как для повседневного меню, так и для легкого ужина, ведь готовится просто и всегда радует домашним ароматом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 600 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • специи для картофеля — 0,5 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать его средними кусочками и залить холодной водой, чтобы он не потемнел во время подготовки остальных ингредиентов. Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Морковь натереть на крупной терке. Шампиньоны хорошо промыть, обсушить и нарезать пластинками.

рецепт тушоної картоплі
Картофель и вода. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Добавить лук и обжарить его до мягкости. После этого добавить морковь и продолжить готовить несколько минут, пока овощи станут ароматными.

рецепт смачної картоплі з грибами
Грибы и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить в сковороду шампиньоны и обжарить их до лёгкого золотистого цвета, пока лишняя влага почти полностью не испарится. Добавить подготовленный картофель, всыпать специи для картофеля, соль и черный перец. Все тщательно перемешать.

пісний рецепт з картоплею
Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить небольшое количество горячей воды, накрыть сковороду крышкой и тушить на медленном огне примерно 30 минут, пока картофель станет мягким и хорошо впитает грибной аромат. После приготовления дать блюду несколько минут настояться. Подавать тушеный картофель горячим как самостоятельное блюдо или как гарнир к другим блюдам.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин картошка рецепт грибы шампиньоны постные блюда
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации