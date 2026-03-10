Тушеная картошка с грибами — простой рецепт домашнего ужина

Тушеная картошка с грибами — подойдет на гарнир или как основное
Тушеная картошка с грибами — одно из тех домашних блюд, которые всегда получаются вкусными и ароматными. Сочетание нежного картофеля, обжаренных шампиньонов и овощей создает насыщенный вкус без сложных ингредиентов. Такое блюдо подходит как для повседневного меню, так и для легкого ужина, ведь готовится просто и всегда радует домашним ароматом.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 600 г;
- шампиньоны — 300 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- специи для картофеля — 0,5 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить картофель, нарезать его средними кусочками и залить холодной водой, чтобы он не потемнел во время подготовки остальных ингредиентов. Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Морковь натереть на крупной терке. Шампиньоны хорошо промыть, обсушить и нарезать пластинками.
Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Добавить лук и обжарить его до мягкости. После этого добавить морковь и продолжить готовить несколько минут, пока овощи станут ароматными.
Добавить в сковороду шампиньоны и обжарить их до лёгкого золотистого цвета, пока лишняя влага почти полностью не испарится. Добавить подготовленный картофель, всыпать специи для картофеля, соль и черный перец. Все тщательно перемешать.
Добавить небольшое количество горячей воды, накрыть сковороду крышкой и тушить на медленном огне примерно 30 минут, пока картофель станет мягким и хорошо впитает грибной аромат. После приготовления дать блюду несколько минут настояться. Подавать тушеный картофель горячим как самостоятельное блюдо или как гарнир к другим блюдам.
