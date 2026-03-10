Тушеная картошка с грибами — простой рецепт домашнего ужина

Тушеная картошка с грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Тушеная картошка с грибами — одно из тех домашних блюд, которые всегда получаются вкусными и ароматными. Сочетание нежного картофеля, обжаренных шампиньонов и овощей создает насыщенный вкус без сложных ингредиентов. Такое блюдо подходит как для повседневного меню, так и для легкого ужина, ведь готовится просто и всегда радует домашним ароматом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 600 г;

шампиньоны — 300 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

специи для картофеля — 0,5 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать его средними кусочками и залить холодной водой, чтобы он не потемнел во время подготовки остальных ингредиентов. Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Морковь натереть на крупной терке. Шампиньоны хорошо промыть, обсушить и нарезать пластинками.

Картофель и вода. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Добавить лук и обжарить его до мягкости. После этого добавить морковь и продолжить готовить несколько минут, пока овощи станут ароматными.

Грибы и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить в сковороду шампиньоны и обжарить их до лёгкого золотистого цвета, пока лишняя влага почти полностью не испарится. Добавить подготовленный картофель, всыпать специи для картофеля, соль и черный перец. Все тщательно перемешать.

Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить небольшое количество горячей воды, накрыть сковороду крышкой и тушить на медленном огне примерно 30 минут, пока картофель станет мягким и хорошо впитает грибной аромат. После приготовления дать блюду несколько минут настояться. Подавать тушеный картофель горячим как самостоятельное блюдо или как гарнир к другим блюдам.

