Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт в Пост на ужин — никто не верит, что там нет мяса

Рецепт в Пост на ужин — никто не верит, что там нет мяса

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 15:04
Постный ужин из гречки и риса - простой рецепт с фото без мяса
Постный ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Это постное блюдо часто удивляет даже тех, кто привык к мясным рецептам. Сытные шарики из гречки и риса с ароматной томатной подливкой получаются настолько нежными и питательными, что легко становятся полноценным ужином. Простое сочетание круп и овощей превращается во вкусное домашнее блюдо, которое отлично подходит для поста или легкого повседневного меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • гречка сухая — 2 ст. (≈340 г);
  • рис сухой — 1 ст. (≈170 г);
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатный сок или томатная паста — 200-250 мл;
  • чеснок — по вкусу;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • мука или крахмал — 3 ст. л.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • растительное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Промыть гречку и рис в холодной воде. Отварить крупы отдельно в подсоленной воде до полной готовности, чтобы они стали мягкими и хорошо разварились. Дать готовым крупам немного остыть.

пісний рецепт вечері
Приготовление подливки. Фото: gospodynka.com.ua

Очистить лук и мелко нарезать. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить лук до мягкости и прозрачности. Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку и тушить вместе на среднем огне примерно 4-5 минут до легкого золотистого цвета. Половину овощной зажарки переложить в отдельную миску.

пісний рецепт з гречкою
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

К оставшимся на сковороде овощам добавить томатный сок или томатную пасту, довести до кипения и тушить на слабом огне примерно 5-7 минут. Добавить измельченный чеснок, лавровый лист, соль и черный перец. По желанию добавить щепотку сахара, чтобы сбалансировать вкус томатов. Готовую подливу перелить в форму для запекания. Переложить отваренную гречку в глубокую миску и слегка измельчить блендером, оставляя небольшую зернистую текстуру. Добавить отваренный рис, половину обжаренных овощей, муку или крахмал, мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Тщательно перемешать массу до однородности.

пісні котлети на вечерю
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать из крупяной смеси небольшие шарики. Выложить их в форму с томатной подливкой так, чтобы соус покрывал шарики примерно наполовину. Поставить форму в разогретую духовку и запекать при температуре 190 °C примерно 15-20 минут, пока подлива начнет активно кипеть и хорошо прогреет шарики. Достать блюдо из духовки и дать ему несколько минут настояться. Подавать горячим или охлажденным вместе со свежим хлебом или легким овощным салатом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

рис гречка рецепт постный рецепт постные блюда
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации