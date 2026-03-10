Постный ужин из гречки и риса - простой рецепт с фото без мяса

Постный ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Это постное блюдо часто удивляет даже тех, кто привык к мясным рецептам. Сытные шарики из гречки и риса с ароматной томатной подливкой получаются настолько нежными и питательными, что легко становятся полноценным ужином. Простое сочетание круп и овощей превращается во вкусное домашнее блюдо, которое отлично подходит для поста или легкого повседневного меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

гречка сухая — 2 ст. (≈340 г);

рис сухой — 1 ст. (≈170 г);

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатный сок или томатная паста — 200-250 мл;

чеснок — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

мука или крахмал — 3 ст. л.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Промыть гречку и рис в холодной воде. Отварить крупы отдельно в подсоленной воде до полной готовности, чтобы они стали мягкими и хорошо разварились. Дать готовым крупам немного остыть.

Приготовление подливки. Фото: gospodynka.com.ua

Очистить лук и мелко нарезать. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить лук до мягкости и прозрачности. Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку и тушить вместе на среднем огне примерно 4-5 минут до легкого золотистого цвета. Половину овощной зажарки переложить в отдельную миску.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

К оставшимся на сковороде овощам добавить томатный сок или томатную пасту, довести до кипения и тушить на слабом огне примерно 5-7 минут. Добавить измельченный чеснок, лавровый лист, соль и черный перец. По желанию добавить щепотку сахара, чтобы сбалансировать вкус томатов. Готовую подливу перелить в форму для запекания. Переложить отваренную гречку в глубокую миску и слегка измельчить блендером, оставляя небольшую зернистую текстуру. Добавить отваренный рис, половину обжаренных овощей, муку или крахмал, мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Тщательно перемешать массу до однородности.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать из крупяной смеси небольшие шарики. Выложить их в форму с томатной подливкой так, чтобы соус покрывал шарики примерно наполовину. Поставить форму в разогретую духовку и запекать при температуре 190 °C примерно 15-20 минут, пока подлива начнет активно кипеть и хорошо прогреет шарики. Достать блюдо из духовки и дать ему несколько минут настояться. Подавать горячим или охлажденным вместе со свежим хлебом или легким овощным салатом.

