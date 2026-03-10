Відео
Популярні запити

Рецепт вечері в Піст — ніхто не вірить, що там нема мʼяса

Рецепт вечері в Піст — ніхто не вірить, що там нема мʼяса

Дата публікації: 10 березня 2026 15:04
Пісна вечеря з гречки та рису — простий рецепт з фото без м’яса
Пісна вечеря. Фото: gospodynka.com.ua

Ця пісна страва часто дивує навіть тих, хто звик до м’ясних рецептів. Ситні кульки з гречки та рису з ароматною томатною підливою виходять настільки ніжними та поживними, що легко стають повноцінною вечерею. Просте поєднання круп і овочів перетворюється на смачну домашню страву, яка чудово підходить для посту або легкого повсякденного меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • гречка суха — 2 скл. (≈340 г);
  • рис сухий — 1 скл. (≈170 г);
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатний сік або томатна паста — 200–250 мл.;
  • часник — за смаком;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • борошно або крохмаль — 3 ст. л.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Промити гречку і рис у холодній воді. Відварити крупи окремо у підсоленій воді до повної готовності, щоб вони стали м’якими і добре розварилися. Дати готовим крупам трохи охолонути.

пісний рецепт вечері
Приготування підливи. Фото: gospodynka.com.ua

Очистити цибулю і дрібно нарізати. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії і обсмажити цибулю до м’якості та прозорості. Моркву натерти на великій тертці, додати до цибулі і тушкувати разом на середньому вогні приблизно 4–5 хвилин до легкого золотистого кольору. Половину овочевої засмажки перекласти в окрему миску.

пісний рецепт з гречкою
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

До овочів, що залишилися на сковороді, додати томатний сік або томатну пасту, довести до кипіння і тушкувати на слабкому вогні приблизно 5–7 хвилин. Додати подрібнений часник, лавровий лист, сіль і чорний перець. За бажанням додати дрібку цукру, щоб збалансувати смак томатів. Готову підливу перелити у форму для запікання.

Перекласти відварену гречку у глибоку миску і злегка подрібнити блендером, залишаючи невелику зернисту текстуру. Додати відварений рис, половину обсмажених овочів, борошно або крохмаль, дрібно нарізану зелену цибулю і кріп. Ретельно перемішати масу до однорідності.

пісні котлети на вечерю
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати з круп’яної суміші невеликі кульки. Викласти їх у форму з томатною підливою так, щоб соус покривав кульки приблизно наполовину. Поставити форму у розігріту духовку і запікати при температурі 190 °C приблизно 15–20 хвилин, поки підлива почне активно кипіти і добре прогріє кульки. Дістати страву з духовки і дати їй кілька хвилин настоятися. Подавати гарячою або охолодженою разом зі свіжим хлібом або легким овочевим салатом.

рис гречка рецепт пісний рецепт пісні страви
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
