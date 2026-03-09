Відео
Горохові котлети замість звичайних — білковий рецепт на вечерю

Горохові котлети замість звичайних — білковий рецепт на вечерю

Дата публікації: 9 березня 2026 16:14
Горохові котлети — простий білковий рецепт з фото для смачного домашнього приготування
Горохові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться приготувати щось поживне і недороге, горохові котлети стають чудовим рішенням. Вони виходять ситними, ароматними та мають ніжну текстуру всередині і рум’яну скоринку зовні. Така страва містить багато рослинного білка і легко замінює звичайні м’ясні котлети у повсякденному меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • сухий горох зелений або жовтий — 800–900 г;
  • цибуля — 3 шт.;
  • яйця — 1–2 шт.;
  • борошно — 250–300 г;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • олія або смалець — для смаження.

Спосіб приготування

Замочити сухий горох у великій кількості холодної води і залишити на ніч, щоб він добре набух. Промити горох, перекласти у каструлю, залити чистою водою і варити до м’якості. Під час варіння посолити і періодично знімати піну, що утворюється на поверхні.

Зняти каструлю з вогню і дати гороху трохи охолонути. Очистити цибулю, дрібно нарізати і обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії або смальцю до м’якої та легко золотистої консистенції.

Додати обсмажену цибулю до вареного гороху. За бажанням додати яйця, всипати чорний перець і поступово додати борошно. Ретельно перемішати масу до однорідної консистенції, щоб вона була достатньо густою і її можна було викладати ложкою.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії або смальцю. Викладати горохову масу ложкою, формуючи котлети.

Смажити котлети на середньому вогні до утворення рум’яної золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими. За бажанням доповнити страву сметаною, подрібненим часником або свіжою зеленню.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
