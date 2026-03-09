Горохові котлети — простий білковий рецепт з фото для смачного домашнього приготування

Горохові котлети замість звичайних — білковий рецепт на вечерю
Коли хочеться приготувати щось поживне і недороге, горохові котлети стають чудовим рішенням. Вони виходять ситними, ароматними та мають ніжну текстуру всередині і рум’яну скоринку зовні. Така страва містить багато рослинного білка і легко замінює звичайні м’ясні котлети у повсякденному меню.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сухий горох зелений або жовтий — 800–900 г;
- цибуля — 3 шт.;
- яйця — 1–2 шт.;
- борошно — 250–300 г;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- олія або смалець — для смаження.
Спосіб приготування
Замочити сухий горох у великій кількості холодної води і залишити на ніч, щоб він добре набух. Промити горох, перекласти у каструлю, залити чистою водою і варити до м’якості. Під час варіння посолити і періодично знімати піну, що утворюється на поверхні.
Зняти каструлю з вогню і дати гороху трохи охолонути. Очистити цибулю, дрібно нарізати і обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії або смальцю до м’якої та легко золотистої консистенції.
Додати обсмажену цибулю до вареного гороху. За бажанням додати яйця, всипати чорний перець і поступово додати борошно. Ретельно перемішати масу до однорідної консистенції, щоб вона була достатньо густою і її можна було викладати ложкою.
Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії або смальцю. Викладати горохову масу ложкою, формуючи котлети.
Смажити котлети на середньому вогні до утворення рум’яної золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими. За бажанням доповнити страву сметаною, подрібненим часником або свіжою зеленню.
