Україна
Белковые гороховые котлеты вместо обычных — рецепт на обед и ужин

Белковые гороховые котлеты вместо обычных — рецепт на обед и ужин

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 16:14
Белковые гороховые котлеты вместо мясных — простой рецепт с фото
Гороховые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется приготовить что-то питательное и недорогое, гороховые котлеты становятся отличным решением. Они получаются сытными, ароматными и имеют нежную текстуру внутри и румяную корочку снаружи. Такое блюдо содержит много растительного белка и легко заменяет обычные мясные котлеты в повседневном меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сухой горох зеленый или желтый — 800-900 г;
  • лук — 3 шт.;
  • яйца — 1-2 шт.;
  • мука — 250-300 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • масло или смалец — для жарки.

Способ приготовления

Замочить сухой горох в большом количестве холодной воды и оставить на ночь, чтобы он хорошо набух. Промыть горох, переложить в кастрюлю, залить чистой водой и варить до мягкости. Во время варки посолить и периодически снимать пену, образующуюся на поверхности.

Снять кастрюлю с огня и дать гороху немного остыть. Очистить лук, мелко нарезать и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла или смальца до мягкой и легко золотистой консистенции.

Добавить обжаренный лук к вареному гороху. По желанию добавить яйца, всыпать черный перец и постепенно добавить муку. Тщательно перемешать массу до однородной консистенции, чтобы она была достаточно густой и ее можно было выкладывать ложкой.

рецепт горохових котлет
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла или смальца. Выкладывать гороховую массу ложкой, формируя котлеты.

Жарить котлеты на среднем огне до образования румяной золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими. По желанию дополнить блюдо сметаной, измельченным чесноком или свежей зеленью.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
