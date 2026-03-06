Рецепт приготування хека на сковороді — соковита риба з овочами

Рецепт приготування хека — смачна страва з риби
Хек — проста й доступна риба, з якої можна приготувати справді дуже смачну страву. Якщо обсмажити її до легкої золотистої скоринки, а потім протушкувати з цибулею та морквою, риба виходить ніжною і соковитою. Такий спосіб приготування хека давно став улюбленим у багатьох господинь.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- хек — 600 г;
- борошно — для панірування;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- вода — 60 г;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Рибу помити, обсушити паперовим рушником і нарізати порційними шматочками. Кожен шматок злегка посолити та поперчити, після чого обваляти у борошні, щоб утворилася легка паніровка.
На сковороді розігріти олію. Викласти підготовлені шматочки хека та обсмажити до рум’яної золотистої скоринки з обох боків. Після обсмажування перекласти рибу у тарілку або миску. Цибулю очистити та нарізати півкільцями. Моркву очистити й натерти на середній тертці.
У тій самій сковороді розігріти ще трохи олії. Додати цибулю та обсмажити до м’якості й легкої прозорості. Потім додати терту моркву і готувати разом кілька хвилин, періодично помішуючи, щоб овочі стали м’якими і ароматними. Додати сіль та перець за смаком.
На овочеву основу викласти обсмажені шматочки риби. Додати воду, накрити сковороду кришкою та тушкувати на слабкому вогні приблизно 10 хвилин, щоб риба добре просочилася соками овочів і стала ще ніжнішою.
