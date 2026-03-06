Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рецепт приготування хека — смачна страва з риби

Рецепт приготування хека — смачна страва з риби

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 01:03
Рецепт приготування хека на сковороді — соковита риба з овочами
Риба хек. Фото: gospodynka.com.ua

Хек — проста й доступна риба, з якої можна приготувати справді дуже смачну страву. Якщо обсмажити її до легкої золотистої скоринки, а потім протушкувати з цибулею та морквою, риба виходить ніжною і соковитою. Такий спосіб приготування хека давно став улюбленим у багатьох господинь.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • хек — 600 г;
  • борошно — для панірування;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • вода — 60 г;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Рибу помити, обсушити паперовим рушником і нарізати порційними шматочками. Кожен шматок злегка посолити та поперчити, після чого обваляти у борошні, щоб утворилася легка паніровка.

рецепт хека на сковороді
Хек на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти олію. Викласти підготовлені шматочки хека та обсмажити до рум’яної золотистої скоринки з обох боків. Після обсмажування перекласти рибу у тарілку або миску. Цибулю очистити та нарізати півкільцями. Моркву очистити й натерти на середній тертці.

простий рецепт хека
Смажена риба. Фото: gospodynka.com.ua

У тій самій сковороді розігріти ще трохи олії. Додати цибулю та обсмажити до м’якості й легкої прозорості. Потім додати терту моркву і готувати разом кілька хвилин, періодично помішуючи, щоб овочі стали м’якими і ароматними. Додати сіль та перець за смаком.

як приготувати хек
Приготування риби. Фото: gospodynka.com.ua

На овочеву основу викласти обсмажені шматочки риби. Додати воду, накрити сковороду кришкою та тушкувати на слабкому вогні приблизно 10 хвилин, щоб риба добре просочилася соками овочів і стала ще ніжнішою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Вечеря риба рецепт хек минтай
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації