Рецепт приготовления хека — сочная рыба на сковороде

Рецепт приготовления хека — блюдо из рыбы на ужин
Хек — простая и доступная рыба, из которой можно приготовить действительно очень вкусное блюдо. Если обжарить ее до легкой золотистой корочки, а затем протушить с луком и морковью, рыба получается нежной и сочной.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- хек — 600 г;
- мука — для панировки;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- вода — 60 г;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Рыбу помыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать порционными кусочками. Каждый кусок слегка посолить и поперчить, после чего обвалять в муке, чтобы образовалась легкая панировка.
На сковороде разогреть растительное масло. Выложить подготовленные кусочки хека и обжарить до румяной золотистой корочки с обеих сторон. После обжаривания переложить рыбу в тарелку или миску. Лук очистить и нарезать полукольцами. Морковь очистить и натереть на средней терке.
В той же сковороде разогреть еще немного масла. Добавить лук и обжарить до мягкости и легкой прозрачности. Затем добавить тертую морковь и готовить вместе несколько минут, периодически помешивая, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. Добавить соль и перец по вкусу.
На овощную основу выложить обжаренные кусочки рыбы. Добавить воду, накрыть сковороду крышкой и тушить на слабом огне примерно 10 минут, чтобы рыба хорошо пропиталась соками овощей и стала еще нежнее.
