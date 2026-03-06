Видео
Рецепт приготовления хека — блюдо из рыбы на ужин

Рецепт приготовления хека — блюдо из рыбы на ужин

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 01:03
Рецепт приготовления хека — сочная рыба на сковороде
Рыба хек. Фото: gospodynka.com.ua

Хек — простая и доступная рыба, из которой можно приготовить действительно очень вкусное блюдо. Если обжарить ее до легкой золотистой корочки, а затем протушить с луком и морковью, рыба получается нежной и сочной.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • хек — 600 г;
  • мука — для панировки;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • вода — 60 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Рыбу помыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать порционными кусочками. Каждый кусок слегка посолить и поперчить, после чего обвалять в муке, чтобы образовалась легкая панировка.

рецепт хека на сковороді
Хек на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло. Выложить подготовленные кусочки хека и обжарить до румяной золотистой корочки с обеих сторон. После обжаривания переложить рыбу в тарелку или миску. Лук очистить и нарезать полукольцами. Морковь очистить и натереть на средней терке.

простий рецепт хека
Жареная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

В той же сковороде разогреть еще немного масла. Добавить лук и обжарить до мягкости и легкой прозрачности. Затем добавить тертую морковь и готовить вместе несколько минут, периодически помешивая, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. Добавить соль и перец по вкусу.

як приготувати хек
Приготовление рыбы. Фото: gospodynka.com.ua

На овощную основу выложить обжаренные кусочки рыбы. Добавить воду, накрыть сковороду крышкой и тушить на слабом огне примерно 10 минут, чтобы рыба хорошо пропиталась соками овощей и стала еще нежнее.

Ужин рыба рецепт хек минтай
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
