Україна
Головна Смак Тушена картопля з грибами — на гарнір або як основна страва

Тушена картопля з грибами — на гарнір або як основна страва

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 21:04
Тушена картопля з грибами — простий рецепт з фото для ситної домашньої вечері
Тушена картопля з грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Тушена картопля з грибами — одна з тих домашніх страв, які завжди виходять смачними і ароматними. Поєднання ніжної картоплі, обсмажених печериць і овочів створює насичений смак без складних інгредієнтів. Така страва підходить як для повсякденного меню, так і для легкої вечері, адже готується просто і завжди радує домашнім ароматом.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 600 г;
  • печериці — 300 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • спеції для картоплі — 0,5 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, нарізати її середніми шматочками і залити холодною водою, щоб вона не потемніла під час підготовки інших інгредієнтів. Очистити цибулю і нарізати дрібними кубиками. Моркву натерти на великій тертці. Печериці добре промити, обсушити і нарізати пластинками.

рецепт тушоної картоплі
Картопля та вода. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Додати цибулю і обсмажити її до м’якості. Після цього додати моркву і продовжити готувати кілька хвилин, поки овочі стануть ароматними.

рецепт смачної картоплі з грибами
Гриби та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати до сковороди печериці і обсмажити їх до легкого золотистого кольору, поки зайва волога майже повністю не випарується. Додати підготовлену картоплю, всипати спеції для картоплі, сіль і чорний перець. Усе ретельно перемішати.

пісний рецепт з картоплею
Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати невелику кількість гарячої води, накрити сковороду кришкою і тушкувати на повільному вогні приблизно 30 хвилин, поки картопля стане м’якою і добре вбере грибний аромат. Після приготування дати страві кілька хвилин настоятися. Подавати тушену картоплю гарячою як самостійну страву або як гарнір до інших страв.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

Вечеря картопля рецепт гриби печериці пісні страви
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
