Тушена картопля з грибами — простий рецепт з фото для ситної домашньої вечері

Тушена картопля з грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Тушена картопля з грибами — одна з тих домашніх страв, які завжди виходять смачними і ароматними. Поєднання ніжної картоплі, обсмажених печериць і овочів створює насичений смак без складних інгредієнтів. Така страва підходить як для повсякденного меню, так і для легкої вечері, адже готується просто і завжди радує домашнім ароматом.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 600 г;

печериці — 300 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

спеції для картоплі — 0,5 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, нарізати її середніми шматочками і залити холодною водою, щоб вона не потемніла під час підготовки інших інгредієнтів. Очистити цибулю і нарізати дрібними кубиками. Моркву натерти на великій тертці. Печериці добре промити, обсушити і нарізати пластинками.

Картопля та вода. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Додати цибулю і обсмажити її до м’якості. Після цього додати моркву і продовжити готувати кілька хвилин, поки овочі стануть ароматними.

Гриби та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати до сковороди печериці і обсмажити їх до легкого золотистого кольору, поки зайва волога майже повністю не випарується. Додати підготовлену картоплю, всипати спеції для картоплі, сіль і чорний перець. Усе ретельно перемішати.

Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати невелику кількість гарячої води, накрити сковороду кришкою і тушкувати на повільному вогні приблизно 30 хвилин, поки картопля стане м’якою і добре вбере грибний аромат. Після приготування дати страві кілька хвилин настоятися. Подавати тушену картоплю гарячою як самостійну страву або як гарнір до інших страв.

