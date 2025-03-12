Пісний пиріг з маком без яєць та масла — рецепт ніжного десерту

Пісний пиріг з маком. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Неймовірно смачний пісний пиріг, який підкорює своєю ніжною текстурою та ароматом апельсинів. Жодного масла, яєць чи молочних продуктів — тільки прості інгредієнти, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

насіння маку — 100 г;

апельсини — 3 шт.;

цукор — 120 г;

ванільний цукор — 10 г;

борошно — 160 г;

манка — 200 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

сода — 1 ч. л.;

щіпка солі;

оливкова олія — 100 г.

Спосіб приготування

Апельсини добре вимити, один апельсин натерти на дрібній тертці, щоб отримати ароматну цедру. Всі три апельсини розрізати навпіл, вичавити сік та процідити від м'якоті.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

У глибоку миску висипати манку, залити апельсиновим соком, добре перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб манка набухла. Додати цукор, ванільний цукор, сіль, оливкову олію, натерту апельсинову цедру та ще раз перемішати.

Мак у воді. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Окремо змішати сухі інгредієнти: борошно, крохмаль, розпушувач і соду. Поступово додавати їх до рідкої маси, ретельно перемішуючи до однорідності. Всипати мак, ще раз добре розмішати.

Тісто та мак. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Форму для випікання застелити пергаментом або змастити олією. Викласти тісто рівним шаром. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 40–45 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою.

Приготування пирога. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Готовий пиріг залишити у формі на 10 хвилин, потім акуратно дістати та повністю охолодити. Перед подачею можна присипати цукровою пудрою або полити апельсиновим сиропом для ще більш насиченого смаку.



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