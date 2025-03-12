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Постный пирог с маком — без яиц, масла и молочных продуктов

12 марта 2025 04:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Постный пирог с маком без яиц и масла — рецепт нежного десерта
Постный пирог с маком. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Невероятно вкусный постный пирог, который покоряет своей нежной текстурой и ароматом апельсинов. Никакого масла, яиц или молочных продуктов — только простые ингредиенты, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

  • семена мака — 100 г;
  • апельсины — 3 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • мука — 160 г;
  • манка — 200 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • щепотка соли;
  • оливковое масло — 100 г.

Способ приготовления

Апельсины хорошо вымыть, один апельсин натереть на мелкой терке, чтобы получить ароматную цедру. Все три апельсина разрезать пополам, выжать сок и процедить от мякоти.

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Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

В глубокую миску высыпать манку, залить апельсиновым соком, хорошо перемешать и оставить на 20 минут, чтобы манка набухла. Добавить сахар, ванильный сахар, соль, оливковое масло, натертую апельсиновую цедру и еще раз перемешать.

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Мак в воде. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Отдельно смешать сухие ингредиенты: муку, крахмал, разрыхлитель и соду. Постепенно добавлять их к жидкой массе, тщательно перемешивая до однородности. Всыпать мак, еще раз хорошо размешать.

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Тесто и мак. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Форму для выпекания застелить пергаментом или смазать растительным маслом. Выложить тесто ровным слоем. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40-45 минут, проверяя готовность шпажкой.

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Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Готовый пирог оставить в форме на 10 минут, затем аккуратно достать и полностью охладить. Перед подачей можно присыпать сахарной пудрой или полить апельсиновым сиропом для еще более насыщенного вкуса.

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