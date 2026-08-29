Польські ягідні булочки з кремом: м’яка випічка до літнього чаю

Польські булочки "Ягодзянки" за 35 хвилин: рецепт хіт літа 2026
Ua ru
29 серпня 2026 14:44
Польські булочки. Фото: gospodynka.com.ua
Поєднання кислуватих ягід, солодкого крему та здобного тіста робить цю випічку особливо вдалою. Булочки залишаються м’якими наступного дня, а крем добре тримає форму.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- молоко — 300 мл.;
- сухі дріжджі — 7 г;
- цукор — 100 г;
- борошно — 550 г ± 50 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- вершкове масло — 60 г.
Для ягідної начинки:
- ягоди — 800 г;
- крохмаль — 20 г;
- цукор — за смаком.
Для крему:
Читайте також:
- яйце — 1 шт.;
- кукурудзяний крохмаль — 30 г;
- цукор — 120 г;
- молоко — 400 мл.;
- вершкове масло — 40 г;
- ваніль — за смаком.
Для крихти:
- вершкове масло — 30 г;
- цукор — 30 г;
- борошно — 80 г;
- яйце — 1 шт. для змащування.
Спосіб приготування
- У теплому молоці розчинити дріжджі, додати трохи цукру та 5–6 ложок борошна. Перемішати й залишити на 10–15 хвилин.
- Додати решту цукру, яйце, сіль і поступово борошно.
- В кінці ввести м’яке масло та вимішувати 5–6 хвилин.
- Накрити й залишити на 1–1,5 години, щоб тісто збільшилося в об’ємі у 2–3 рази.
- Для крему змішати яйце, крохмаль, цукор, ваніль і молоко.
- Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загусання.
- Додати масло, накрити плівкою в контакт і охолодити.
- Тісто поділити на 12 частин. Кожну розкачати, викласти ягоди, присипати крохмалем і за бажанням цукром. Краї добре защипнути.
- Викласти булочки швом вниз на деко та залишити ще на 30 хвилин.
- Для крихти перетерти масло, цукор і борошно.
- Булочки змастити яйцем, зробити невеликий отвір зверху та посипати крихтою.
- Випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин.
- Охолоджені булочки наповнити заварним кремом за допомогою кондитерського мішка.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.