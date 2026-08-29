Польські ягідні булочки з кремом: м’яка випічка до літнього чаю

Польські булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Поєднання кислуватих ягід, солодкого крему та здобного тіста робить цю випічку особливо вдалою. Булочки залишаються м’якими наступного дня, а крем добре тримає форму.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

молоко — 300 мл.;

сухі дріжджі — 7 г;

цукор — 100 г;

борошно — 550 г ± 50 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

вершкове масло — 60 г.

Для ягідної начинки:

ягоди — 800 г;

крохмаль — 20 г;

цукор — за смаком.

Для крему:

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яйце — 1 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

цукор — 120 г;

молоко — 400 мл.;

вершкове масло — 40 г;

ваніль — за смаком.

Для крихти:

вершкове масло — 30 г;

цукор — 30 г;

борошно — 80 г;

яйце — 1 шт. для змащування.

Булочки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У теплому молоці розчинити дріжджі, додати трохи цукру та 5–6 ложок борошна. Перемішати й залишити на 10–15 хвилин. Додати решту цукру, яйце, сіль і поступово борошно. В кінці ввести м’яке масло та вимішувати 5–6 хвилин. Накрити й залишити на 1–1,5 години, щоб тісто збільшилося в об’ємі у 2–3 рази. Для крему змішати яйце, крохмаль, цукор, ваніль і молоко. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Додати масло, накрити плівкою в контакт і охолодити. Тісто поділити на 12 частин. Кожну розкачати, викласти ягоди, присипати крохмалем і за бажанням цукром. Краї добре защипнути. Викласти булочки швом вниз на деко та залишити ще на 30 хвилин. Для крихти перетерти масло, цукор і борошно. Булочки змастити яйцем, зробити невеликий отвір зверху та посипати крихтою. Випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин. Охолоджені булочки наповнити заварним кремом за допомогою кондитерського мішка.

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