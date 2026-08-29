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Головна Смак Польські булочки "Ягодзянки" за 35 хвилин: рецепт хіт літа 2026

Польські булочки "Ягодзянки" за 35 хвилин: рецепт хіт літа 2026

Ua ru
29 серпня 2026 14:44
Польські ягідні булочки з кремом: м’яка випічка до літнього чаю
Польські булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Поєднання кислуватих ягід, солодкого крему та здобного тіста робить цю випічку особливо вдалою. Булочки залишаються м’якими наступного дня, а крем добре тримає форму.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 300 мл.;
  • сухі дріжджі — 7 г;
  • цукор — 100 г;
  • борошно — 550 г ± 50 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло — 60 г.

Для ягідної начинки:

  • ягоди — 800 г;
  • крохмаль — 20 г;
  • цукор — за смаком.

Для крему:

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  • яйце — 1 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • цукор — 120 г;
  • молоко — 400 мл.;
  • вершкове масло — 40 г;
  • ваніль — за смаком.

Для крихти:

  • вершкове масло — 30 г;
  • цукор — 30 г;
  • борошно — 80 г;
  • яйце — 1 шт. для змащування.
рецепт булочок з кремом
Булочки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У теплому молоці розчинити дріжджі, додати трохи цукру та 5–6 ложок борошна. Перемішати й залишити на 10–15 хвилин.
  2. Додати решту цукру, яйце, сіль і поступово борошно.
  3. В кінці ввести м’яке масло та вимішувати 5–6 хвилин.
  4. Накрити й залишити на 1–1,5 години, щоб тісто збільшилося в об’ємі у 2–3 рази.
  5. Для крему змішати яйце, крохмаль, цукор, ваніль і молоко.
  6. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загусання.
  7. Додати масло, накрити плівкою в контакт і охолодити.
  8. Тісто поділити на 12 частин. Кожну розкачати, викласти ягоди, присипати крохмалем і за бажанням цукром. Краї добре защипнути.
  9. Викласти булочки швом вниз на деко та залишити ще на 30 хвилин.
  10. Для крихти перетерти масло, цукор і борошно.
  11. Булочки змастити яйцем, зробити невеликий отвір зверху та посипати крихтою.
  12. Випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин.
  13. Охолоджені булочки наповнити заварним кремом за допомогою кондитерського мішка.

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десерт рецепт випічка булочки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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