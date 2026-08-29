Польские ягодные булочки с кремом: нежная выпечка к летнему чаю

Польские булочки "Ягодзянки" за 35 минут: рецепт-хит лета 2026 года
Ua ru
29 августа 2026 14:44
Польские булочки. Фото: gospodynka.com.ua
Сочетание кисленьких ягод, сладкого крема и сдобного теста делает эту выпечку особенно удачной. Булочки остаются мягкими на следующий день, а крем хорошо держит форму.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- молоко — 300 мл;
- сухие дрожжи — 7 г;
- сахар — 100 г;
- мука — 550 г ± 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сливочное масло — 60 г.
Для ягодной начинки:
- ягоды — 800 г;
- крахмал — 20 г;
- сахар — по вкусу.
Для крема:
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- яйцо — 1 шт.;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- сахар — 120 г;
- молоко — 400 мл;
- сливочное масло — 40 г;
- ваниль — по вкусу.
Для крошки:
- сливочное масло — 30 г;
- сахар — 30 г;
- мука — 80 г;
- яйцо — 1 шт. для смазывания.
Способ приготовления
- В тёплом молоке растворить дрожжи, добавить немного сахара и 5–6 ложек муки. Перемешать и оставить на 10–15 минут.
- Добавить оставшийся сахар, яйцо, соль и постепенно муку.
- В конце добавить мягкое масло и вымешивать 5–6 минут.
- Накрыть и оставить на 1–1,5 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме в 2–3 раза.
- Для крема смешать яйцо, крахмал, сахар, ваниль и молоко.
- Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Добавить масло, накрыть пищевой пленкой и остудить.
- Тесто разделить на 12 частей. Каждую раскатать, выложить ягоды, присыпать крахмалом и, по желанию, сахаром. Края хорошо защипнуть.
- Выложить булочки швом вниз на противень и оставить ещё на 30 минут.
- Для посыпки перетереть масло, сахар и муку.
- Булочки смазать яйцом, сделать небольшое отверстие сверху и посыпать крошкой.
- Выпекать при 180 °C примерно 35 минут.
- Остывшие булочки наполнить заварным кремом с помощью кондитерского мешка.
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