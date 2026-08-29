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Главная Вкус Польские булочки "Ягодзянки" за 35 минут: рецепт-хит лета 2026 года

Польские булочки "Ягодзянки" за 35 минут: рецепт-хит лета 2026 года

Ua ru
29 августа 2026 14:44
Польские ягодные булочки с кремом: нежная выпечка к летнему чаю
Польские булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Сочетание кисленьких ягод, сладкого крема и сдобного теста делает эту выпечку особенно удачной. Булочки остаются мягкими на следующий день, а крем хорошо держит форму.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • молоко — 300 мл;
  • сухие дрожжи — 7 г;
  • сахар — 100 г;
  • мука — 550 г ± 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло — 60 г.

Для ягодной начинки:

  • ягоды — 800 г;
  • крахмал — 20 г;
  • сахар — по вкусу.

Для крема:

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  • яйцо — 1 шт.;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • сахар — 120 г;
  • молоко — 400 мл;
  • сливочное масло — 40 г;
  • ваниль — по вкусу.

Для крошки:

  • сливочное масло — 30 г;
  • сахар — 30 г;
  • мука — 80 г;
  • яйцо — 1 шт. для смазывания.
рецепт булочок з кремом
Булочки с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В тёплом молоке растворить дрожжи, добавить немного сахара и 5–6 ложек муки. Перемешать и оставить на 10–15 минут.
  2. Добавить оставшийся сахар, яйцо, соль и постепенно муку.
  3. В конце добавить мягкое масло и вымешивать 5–6 минут.
  4. Накрыть и оставить на 1–1,5 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме в 2–3 раза.
  5. Для крема смешать яйцо, крахмал, сахар, ваниль и молоко.
  6. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения.
  7. Добавить масло, накрыть пищевой пленкой и остудить.
  8. Тесто разделить на 12 частей. Каждую раскатать, выложить ягоды, присыпать крахмалом и, по желанию, сахаром. Края хорошо защипнуть.
  9. Выложить булочки швом вниз на противень и оставить ещё на 30 минут.
  10. Для посыпки перетереть масло, сахар и муку.
  11. Булочки смазать яйцом, сделать небольшое отверстие сверху и посыпать крошкой.
  12. Выпекать при 180 °C примерно 35 минут.
  13. Остывшие булочки наполнить заварным кремом с помощью кондитерского мешка.

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десерт рецепт выпечка булочки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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