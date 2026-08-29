Польские ягодные булочки с кремом: нежная выпечка к летнему чаю

Польские булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Сочетание кисленьких ягод, сладкого крема и сдобного теста делает эту выпечку особенно удачной. Булочки остаются мягкими на следующий день, а крем хорошо держит форму.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

молоко — 300 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

сахар — 100 г;

мука — 550 г ± 50 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сливочное масло — 60 г.

Для ягодной начинки:

ягоды — 800 г;

крахмал — 20 г;

сахар — по вкусу.

Для крема:

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яйцо — 1 шт.;

кукурузный крахмал — 30 г;

сахар — 120 г;

молоко — 400 мл;

сливочное масло — 40 г;

ваниль — по вкусу.

Для крошки:

сливочное масло — 30 г;

сахар — 30 г;

мука — 80 г;

яйцо — 1 шт. для смазывания.

Булочки с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В тёплом молоке растворить дрожжи, добавить немного сахара и 5–6 ложек муки. Перемешать и оставить на 10–15 минут. Добавить оставшийся сахар, яйцо, соль и постепенно муку. В конце добавить мягкое масло и вымешивать 5–6 минут. Накрыть и оставить на 1–1,5 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме в 2–3 раза. Для крема смешать яйцо, крахмал, сахар, ваниль и молоко. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Добавить масло, накрыть пищевой пленкой и остудить. Тесто разделить на 12 частей. Каждую раскатать, выложить ягоды, присыпать крахмалом и, по желанию, сахаром. Края хорошо защипнуть. Выложить булочки швом вниз на противень и оставить ещё на 30 минут. Для посыпки перетереть масло, сахар и муку. Булочки смазать яйцом, сделать небольшое отверстие сверху и посыпать крошкой. Выпекать при 180 °C примерно 35 минут. Остывшие булочки наполнить заварным кремом с помощью кондитерского мешка.

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