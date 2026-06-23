"Польський" пиріг з полуницею: виходить смачніше за "Шарлотку"

"Польський" пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Ароматна полунична випічка на сметанному тісті — це той випадок, коли прості інгредієнти перетворюються на ніжний домашній десерт. Пиріг виходить м’яким, соковитим і ідеально підходить до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

вершкове масло (розтоплене) — 150 г;

сметана — 250 г;

борошно — 350 г;

розпушувач — 10 г;

полуниця — 300 г;

цукор — 50 г.

Пиріг з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Полуницю промити, обсушити та нарізати великими шматочками, змішати з цукром і залишити на кілька хвилин, щоб пустила сік. Яйця збити з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до однорідної маси. Додати розтоплене масло та сметану, перемішати. Борошно з’єднати з розпушувачем, просіяти до рідкої маси та замісити густе однорідне тісто. Форму застелити пергаментом, викласти тісто та розрівняти. Зверху розподілити полуницю без зайвого сиропу. Випікати при 180 °C приблизно 45 хвилин до рум’яної скоринки. Дати охолонути та за бажанням посипати цукровою пудрою.

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