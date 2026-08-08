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Головна Смак Помідори на зиму "3 таблетки": старий рецепт, який досі переписують усі господині

Помідори на зиму "3 таблетки": старий рецепт, який досі переписують усі господині

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 12:04
Помідори на зиму 3 таблетки: старий рецепт, який досі переписують усі господині
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Ця консервація має насичений смак завдяки зелені, спеціям та незвичайному додаванню аспірину. Томати добре підходять до зимового столу як самостійна закуска або доповнення до домашніх страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — скільки поміститься в 3-літрову банку;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • кріп і петрушка — до смаку;
  • листя хрону;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • духмяний перець — кілька горошин;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 100 мл.;
  • аспірин — 3 таблетки;
  • окріп — скільки знадобиться.
рецепт помідорів на зиму з аспірином
Помідори на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори добре промити, перебрати та залишити лише цілі щільні плоди без пошкоджень.
  2. Цибулю нарізати кільцями або півкільцями, моркву — тонкими кружальцями.
  3. На дно стерильної банки викласти кріп, петрушку, листя хрону, лавровий лист і духмяний перець. Додати частину цибулі та моркви.
  4. Наповнити банку помідорами, чергуючи їх із рештою овочів. Додати цукор, сіль та оцет.
  5. Три таблетки аспірину подрібнити та всипати в банку. Залити помідори окропом до самого верху.
  6. Закрити банку стерильною кришкою, перевернути догори дном, укутати теплою ковдрою та залишити до повного охолодження.
  7. Готові помідори виходять ароматними, пряними та добре зберігаються всю зиму.

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консервація рецепт мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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