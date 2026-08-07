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Головна Смак Помідори в желе на зиму "Особливі": з’їдаються по 2 банки за раз

Помідори в желе на зиму "Особливі": з’їдаються по 2 банки за раз

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 14:44
Помідори в желе з цибулею та гірчицею: незвичайна закуска на зиму
Помідори в желе. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт варто спробувати тим, хто любить незвичайні домашні заготовки. Помідори виходять пікантними, ароматними та дуже апетитними, а желейний маринад додає закусці особливої текстури.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — скільки поміститься;
  • цибуля — 1 невелика на літрову банку;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • насіння гірчиці — 1 ч. л.;
  • чорний перець — 3–4 горошини;
  • духмяний перець — 2–3 горошини.

Для маринаду:

  • вода — 1,5 л.;
  • желатин — 45 г;
  • цукор — 9 ст. л.;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • оцет 9% — 70 мл.
рецепт маринованих помідорів
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори нарізати кружальцями, цибулю — півкільцями, а часник — пластинками.
  2. На дно літрових банок викласти цибулю, часник, гірчицю та перець.
  3. Заповнити банки помідорами, чергуючи їх із цибулею та спеціями.
  4. Желатин замочити в частині холодної води. Решту води закип'ятити із сіллю та цукром, трохи охолодити й додати набухлий желатин. Перемішати до повного розчинення та влити оцет.
  5. Залити помідори маринадом, накрити кришками й охолодити. Потім поставити в холодильник на 8–12 годин.
  6. Зберігати закуску потрібно в холодильнику та вжити протягом 5–7 днів.

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консервація рецепт мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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