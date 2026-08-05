Мариновані помідори з болгарським перцем: перевірений рецепт на зиму

Мариновані помідори на зиму "Корона": це та сама ідеальна закрутка
Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 13:44
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua
Якщо шукаєте вдалий рецепт маринованих помідорів, який ніколи не підводить, обов'язково спробуйте цей варіант. Завдяки ароматним спеціям і правильно приготовленому розсолу томати виходять дуже смачними, а болгарський перець додає їм особливого аромату.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори;
- болгарський перець;
- парасольки кропу;
- лавровий лист;
- запашний перець горошком;
- часник.
Для розсолу:
- вода — 1,5 л;
- оцтова есенція — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- На дно стерилізованих банок покласти парасольки кропу, лавровий лист, часник і запашний перець.
- Щільно заповнити банки помідорами, додаючи між ними шматочки болгарського перцю.
- Залити банки окропом, накрити кришками та залишити на 15 хвилин.
- Злити воду в каструлю, додати сіль, цукор і оцтову есенцію.
- Довести розсіл до кипіння й одразу знову залити ним помідори.
- Герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження. Готову консервацію зберігати в прохолодному місці.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.
Читайте також:
Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".
Реклама