Маринованные помидоры с болгарским перцем: проверенный рецепт на зиму

Маринованные помидоры на зиму "Корона": это и есть идеальная заготовка
Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 13:44
Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua
Если вы ищете удачный рецепт маринованных помидоров, который никогда не подводит, обязательно попробуйте этот вариант. Благодаря ароматным специям и правильно приготовленному рассолу помидоры получаются очень вкусными, а болгарский перец придает им особый аромат.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры;
- болгарский перец;
- веточки укропа;
- лавровый лист;
- душистый перец горошком;
- чеснок.
Для рассола:
- вода — 1,5 л;
- уксусная эссенция — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.
Способ приготовления
- На дно стерилизованных банок положить зонтики укропа, лавровый лист, чеснок и душистый перец.
- Плотно наполнить банки помидорами, добавляя между ними кусочки болгарского перца.
- Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
- Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксусную эссенцию.
- Довести рассол до кипения и сразу же снова залить им помидоры.
- Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Готовую консервацию хранить в прохладном месте.
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