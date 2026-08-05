Маринованные помидоры с болгарским перцем: проверенный рецепт на зиму

Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы ищете удачный рецепт маринованных помидоров, который никогда не подводит, обязательно попробуйте этот вариант. Благодаря ароматным специям и правильно приготовленному рассолу помидоры получаются очень вкусными, а болгарский перец придает им особый аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры;

болгарский перец;

веточки укропа;

лавровый лист;

душистый перец горошком;

чеснок.

Для рассола:

вода — 1,5 л;

уксусная эссенция — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ст. л.

Помидоры в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

На дно стерилизованных банок положить зонтики укропа, лавровый лист, чеснок и душистый перец. Плотно наполнить банки помидорами, добавляя между ними кусочки болгарского перца. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут. Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксусную эссенцию. Довести рассол до кипения и сразу же снова залить им помидоры. Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Готовую консервацию хранить в прохладном месте.

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