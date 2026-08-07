Помидоры в желе с луком и горчицей: необычная закуска на зиму

Помидоры в желе. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт стоит попробовать тем, кто любит необычные домашние заготовки. Помидоры получаются пикантными, ароматными и очень аппетитными, а желеобразный маринад придает закуске особую текстуру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — столько, сколько поместится;

лук — 1 небольшая головка на литровую банку;

чеснок — 2–3 зубчика;

горчичные семена — 1 ч. л.;

черный перец — 3–4 горошины;

душистый перец — 2–3 горошины.

Для маринада:

вода — 1,5 л.;

желатин — 45 г;

сахар — 9 ст. л.;

соль — 1,5 ст. л.;

уксус 9% — 70 мл.

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры нарезать кружочками, лук — полукольцами, а чеснок — пластинками. На дно литровых банок выложить лук, чеснок, горчицу и перец. Заполнить банки помидорами, чередуя их с луком и специями. Желатин замочить в части холодной воды. Остальную воду вскипятить с солью и сахаром, немного остудить и добавить набухший желатин. Перемешать до полного растворения и влить уксус. Залить помидоры маринадом, накрыть крышками и остудить. Затем поставить в холодильник на 8–12 часов. Хранить закуску нужно в холодильнике и употребить в течение 5–7 дней.

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