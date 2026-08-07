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Главная Вкус Помидоры в желе на зиму "Особые": съедаются по 2 банки за раз

Помидоры в желе на зиму "Особые": съедаются по 2 банки за раз

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 14:44
Помидоры в желе с луком и горчицей: необычная закуска на зиму
Помидоры в желе. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт стоит попробовать тем, кто любит необычные домашние заготовки. Помидоры получаются пикантными, ароматными и очень аппетитными, а желеобразный маринад придает закуске особую текстуру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — столько, сколько поместится;
  • лук — 1 небольшая головка на литровую банку;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • горчичные семена — 1 ч. л.;
  • черный перец — 3–4 горошины;
  • душистый перец — 2–3 горошины.

Для маринада:

  • вода — 1,5 л.;
  • желатин — 45 г;
  • сахар — 9 ст. л.;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • уксус 9% — 70 мл.
рецепт маринованих помідорів
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры нарезать кружочками, лук — полукольцами, а чеснок — пластинками.
  2. На дно литровых банок выложить лук, чеснок, горчицу и перец.
  3. Заполнить банки помидорами, чередуя их с луком и специями.
  4. Желатин замочить в части холодной воды. Остальную воду вскипятить с солью и сахаром, немного остудить и добавить набухший желатин. Перемешать до полного растворения и влить уксус.
  5. Залить помидоры маринадом, накрыть крышками и остудить. Затем поставить в холодильник на 8–12 часов.
  6. Хранить закуску нужно в холодильнике и употребить в течение 5–7 дней.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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