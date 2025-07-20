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Головна arrow Смак arrow Помідори на зиму — бабуся називала їх "Зимовою знахідкою" arrow

Помідори на зиму — бабуся називала їх "Зимовою знахідкою"

20 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Помідори на зиму з часником — простий рецепт зимової консервації з ароматним розсолом
Помідори на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей старовинний рецепт маринованих помідорів із часником передається з покоління в покоління. Аромат духмяного перцю, ніжний розсіл і пікантність часнику створюють справжню смакову гармонію. Заготуйте ці помідори хоча б раз — і вони стануть незамінними у вашій зимовій коморі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • помідори — 1,5 кг;
  • часник — 150 г;
  • оцет 9% — по 40 мл у кожну банку;
  • перець духмяний горошком — по 3 шт. на банку;
  • перець чорний горошком — по 10 шт. на банку;
  • лавровий лист — по 1 шт. на банку.

Для розсолу (на 1 л води):

  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.

Спосіб приготування

Помити й простерилізувати банки. Наповнити їх помідорами, додати духмяний перець, чорний перець і лавровий лист.

простий рецепт зимової консервації з ароматним розсолом
Помідори в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Залити банки окропом до верху, накрити стерилізованими кришками й залишити на 15 хвилин. Потім злити воду в мірну склянку — це допоможе точно визначити пропорції для нового розсолу.

помідори на зиму з часником
Оцет та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі довести до кипіння чисту воду, додати сіль і цукор відповідно до кількості злитої рідини. Тим часом подрібнити часник на тертці або через прес і розкласти по банках.

смачні помідори на зиму з часником
Помідори з часником. Фото: gospodynka.com.ua

У кожну банку додати по 40 мл. оцту. Потім залити гарячим розсолом, щільно закатати, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження. Зберігати в коморі або в прохолодному місці.

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