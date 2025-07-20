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Главная arrow Вкус arrow Помидоры на зиму — бабушка называла их "Зимней находкой" arrow

Помидоры на зиму — бабушка называла их "Зимней находкой"

20 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Помидоры на зиму с чесноком — простой рецепт зимней консервации с ароматным рассолом
Помидоры на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот старинный рецепт маринованных помидоров с чесноком передается из поколения в поколения. Аромат душистого перца, нежный рассол и пикантность чеснока создают настоящую вкусовую гармонию. Заготовьте эти помидоры хотя бы раз — и они станут незаменимыми в вашей зимней кладовой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 1,5 кг;
  • чеснок — 150 г;
  • уксус 9% — по 40 мл в каждую банку;
  • перец душистый горошком — по 3 шт. на банку;
  • перец черный горошком — по 10 шт. на банку;
  • лавровый лист — по 1 шт. на банку.

Для рассола (на 1 л воды):

  • соль — 2 ст. л;
  • сахар — 4 ст. л.

Способ приготовления

Помыть и простерилизовать банки. Наполнить их помидорами, добавить душистый перец, черный перец и лавровый лист.

простий рецепт зимової консервації з ароматним розсолом
Помидоры в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Залить банки кипятком до верха, накрыть стерилизованными крышками и оставить на 15 минут. Затем слить воду в мерный стакан — это поможет точно определить пропорции для нового рассола.

помідори на зиму з часником
Уксус и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле довести до кипения чистую воду, добавить соль и сахар в соответствии с количеством слитой жидкости. Тем временем измельчить чеснок на терке или через пресс и разложить по банкам.

смачні помідори на зиму з часником
Помидоры с чесноком. Фото: gospodynka.com.ua

В каждую банку добавить по 40 мл. уксуса. Затем залить горячим рассолом, плотно закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Хранить в кладовке или в прохладном месте.

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