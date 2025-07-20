Помидоры на зиму с чесноком — простой рецепт зимней консервации с ароматным рассолом

Помидоры на зиму — бабушка называла их "Зимней находкой"
Этот старинный рецепт маринованных помидоров с чесноком передается из поколения в поколения. Аромат душистого перца, нежный рассол и пикантность чеснока создают настоящую вкусовую гармонию. Заготовьте эти помидоры хотя бы раз — и они станут незаменимыми в вашей зимней кладовой.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- помидоры — 1,5 кг;
- чеснок — 150 г;
- уксус 9% — по 40 мл в каждую банку;
- перец душистый горошком — по 3 шт. на банку;
- перец черный горошком — по 10 шт. на банку;
- лавровый лист — по 1 шт. на банку.
Для рассола (на 1 л воды):
- соль — 2 ст. л;
- сахар — 4 ст. л.
Способ приготовления
Помыть и простерилизовать банки. Наполнить их помидорами, добавить душистый перец, черный перец и лавровый лист.
Залить банки кипятком до верха, накрыть стерилизованными крышками и оставить на 15 минут. Затем слить воду в мерный стакан — это поможет точно определить пропорции для нового рассола.
В кастрюле довести до кипения чистую воду, добавить соль и сахар в соответствии с количеством слитой жидкости. Тем временем измельчить чеснок на терке или через пресс и разложить по банкам.
В каждую банку добавить по 40 мл. уксуса. Затем залить горячим рассолом, плотно закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Хранить в кладовке или в прохладном месте.
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