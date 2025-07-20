Помидоры на зиму с чесноком — простой рецепт зимней консервации с ароматным рассолом

Помидоры на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Этот старинный рецепт маринованных помидоров с чесноком передается из поколения в поколения. Аромат душистого перца, нежный рассол и пикантность чеснока создают настоящую вкусовую гармонию. Заготовьте эти помидоры хотя бы раз — и они станут незаменимыми в вашей зимней кладовой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

помидоры — 1,5 кг;

чеснок — 150 г;

уксус 9% — по 40 мл в каждую банку;

перец душистый горошком — по 3 шт. на банку;

перец черный горошком — по 10 шт. на банку;

лавровый лист — по 1 шт. на банку.

Для рассола (на 1 л воды):

соль — 2 ст. л;

сахар — 4 ст. л.

Способ приготовления

Помыть и простерилизовать банки. Наполнить их помидорами, добавить душистый перец, черный перец и лавровый лист.

Помидоры в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Залить банки кипятком до верха, накрыть стерилизованными крышками и оставить на 15 минут. Затем слить воду в мерный стакан — это поможет точно определить пропорции для нового рассола.

Уксус и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле довести до кипения чистую воду, добавить соль и сахар в соответствии с количеством слитой жидкости. Тем временем измельчить чеснок на терке или через пресс и разложить по банкам.

Помидоры с чесноком. Фото: gospodynka.com.ua

В каждую банку добавить по 40 мл. уксуса. Затем залить горячим рассолом, плотно закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Хранить в кладовке или в прохладном месте.

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