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Головна Смак Помідори "П’ятихвилинка" у "геніальній" заправці: рецепт закуски на літо

Помідори "П’ятихвилинка" у "геніальній" заправці: рецепт закуски на літо

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 12:04
Салат із помідорів у медово-гірчичній заправці: рецепт швидкої літньої закуски
Помідори "П’ятихвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

У сезон соковитих помідорів варто хоча б раз приготувати цю просту закуску. Особлива медово-гірчична заправка з лаймом чудово підкреслює смак овочів, а сир і свіжа зелень роблять страву ще більш ароматною. Такий салат стане ідеальним доповненням до будь-якого літнього обіду чи вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 5–6 шт.;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • твердий сир — 20 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • кріп — невеликий пучок.

Для заправки:

  • зерниста гірчиця — 2 ч. л.;
  • сік 1/2 лайма;
  • мед — 1 ст. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • чорний мелений перець — за смаком.
рецепт закуски з помідорів
Закуска з помідорів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити холодною водою на 5–10 хвилин, після чого добре обсушити.
  2. Для заправки змішати зернисту гірчицю, сік лайма, мед, сіль і чорний мелений перець до однорідної консистенції.
  3. Помідори нарізати великими часточками, перекласти в салатник, додати цибулю та подрібнений часник.
  4. Полити ароматною заправкою й акуратно перемішати.
  5. Перед подачею посипати дрібно нарізаним кропом і натертим твердим сиром.
  6. Закуску найкраще подавати одразу після приготування.

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рецепт помідори закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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