Салат из помидоров в медово-горчичной заправке: рецепт быстрой летней закуски

Помидоры "Пятиминутка". Фото: smachnenke.com.ua

В сезон сочных помидоров стоит хотя бы раз приготовить эту простую закуску. Особая медово-горчичная заправка с лаймом прекрасно подчеркивает вкус овощей, а сыр и свежая зелень делают блюдо еще более ароматным. Такой салат станет идеальным дополнением к любому летнему обеду или ужину.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 5–6 шт.;

красный лук — 1 шт.;

твердый сыр — 20 г;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — небольшой пучок.

Для заправки:

зернистая горчица — 2 ч. л.;

сок 1/2 лайма;

мед — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу.

Закуска из помидоров. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Красный лук нарезать тонкими полукольцами, залить холодной водой на 5–10 минут, после чего хорошо обсушить. Для заправки смешать зернистую горчицу, сок лайма, мед, соль и черный молотый перец до однородной консистенции. Помидоры нарезать крупными дольками, переложить в салатник, добавить лук и измельченный чеснок. Полить ароматной заправкой и аккуратно перемешать. Перед подачей посыпать мелко нарезанным укропом и натертым твёрдым сыром. Закуску лучше всего подавать сразу после приготовления.

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