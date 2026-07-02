Салат из помидоров в медово-горчичной заправке: рецепт быстрой летней закуски

Помидоры "Пятиминутка" в "гениальной" заправке: рецепт летней закуски
Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 12:04
Помидоры "Пятиминутка". Фото: smachnenke.com.ua
В сезон сочных помидоров стоит хотя бы раз приготовить эту простую закуску. Особая медово-горчичная заправка с лаймом прекрасно подчеркивает вкус овощей, а сыр и свежая зелень делают блюдо еще более ароматным. Такой салат станет идеальным дополнением к любому летнему обеду или ужину.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 5–6 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- твердый сыр — 20 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп — небольшой пучок.
Для заправки:
- зернистая горчица — 2 ч. л.;
- сок 1/2 лайма;
- мед — 1 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Красный лук нарезать тонкими полукольцами, залить холодной водой на 5–10 минут, после чего хорошо обсушить.
- Для заправки смешать зернистую горчицу, сок лайма, мед, соль и черный молотый перец до однородной консистенции.
- Помидоры нарезать крупными дольками, переложить в салатник, добавить лук и измельченный чеснок.
- Полить ароматной заправкой и аккуратно перемешать.
- Перед подачей посыпать мелко нарезанным укропом и натертым твёрдым сыром.
- Закуску лучше всего подавать сразу после приготовления.
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