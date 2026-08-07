Помідори з яблуками 2 в 1: рецепт консервації на зиму без оцту
7 серпня 2026 01:04
Помідори з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться урізноманітнити домашню консервацію, обов'язково спробуйте цей рецепт. Яблука надають помідорам особливого аромату, а самі просочуються пряним розсолом і стають не менш смачними за томати.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на одну 3-літрову банку):
- помідори — приблизно 2 кг;
- яблука "Антонівка" — 3–4 шт.;
- солодкий перець — 2 шт.;
- гострий перець — 1 шт.;
- часник — за бажанням;
- лаврове листя — за бажанням;
- чорний і духмяний перець горошком — до смаку.
Для розсолу на 1 літр води:
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Помідори вимити, за потреби проколоти біля плодоніжки.
- Яблука нарізати великими часточками, солодкий перець — смужками, гострий перець — невеликими шматочками.
- У стерилізовану банку шарами викласти помідори, яблука та солодкий перець.
- Додати гострий перець, а за бажанням — часник, лавровий лист і перець горошком.
- Залити банку окропом, залишити на 10–15 хвилин, після чого злити воду в каструлю.
- Додати сіль і цукор, довести розсіл до кипіння та знову залити ним вміст банки.
- Одразу герметично закрити кришкою, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
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