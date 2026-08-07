Помідори з яблуками 2 в 1: рецепт консервації на зиму без оцту

Помідори з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться урізноманітнити домашню консервацію, обов'язково спробуйте цей рецепт. Яблука надають помідорам особливого аромату, а самі просочуються пряним розсолом і стають не менш смачними за томати.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на одну 3-літрову банку):

помідори — приблизно 2 кг;

яблука "Антонівка" — 3–4 шт.;

солодкий перець — 2 шт.;

гострий перець — 1 шт.;

часник — за бажанням;

лаврове листя — за бажанням;

чорний і духмяний перець горошком — до смаку.

Для розсолу на 1 літр води:

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.

Помідори та яблука в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори вимити, за потреби проколоти біля плодоніжки. Яблука нарізати великими часточками, солодкий перець — смужками, гострий перець — невеликими шматочками. У стерилізовану банку шарами викласти помідори, яблука та солодкий перець. Додати гострий перець, а за бажанням — часник, лавровий лист і перець горошком. Залити банку окропом, залишити на 10–15 хвилин, після чого злити воду в каструлю. Додати сіль і цукор, довести розсіл до кипіння та знову залити ним вміст банки. Одразу герметично закрити кришкою, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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