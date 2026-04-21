Головна Смак Популярний салат "Коул слоу": знадобиться 100 г майонезу та капуста

Популярний салат "Коул слоу": знадобиться 100 г майонезу та капуста

Дата публікації: 21 квітня 2026 14:04
Салат "Коул слоу". Фото: smachnenke.com.ua

Легендарний салат "Коул слоу" давно став класикою завдяки простим інгредієнтам і яскравому смаку. Хрустка капуста, соковита морква та насичена заправка створюють ідеальне поєднання. Цей спосіб приготування легко повторити вдома, а результат виходить не гірший, ніж у ресторані.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • білокачанна капуста — 250 г;
  • червона капуста — 250 г;
  • морква — 1 шт.;
  • майонез — 100–150 г;
  • діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
  • зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
  • лимонний сік або оцет — 1 ст. л.;
  • цукор або мед — 1 ч. л.;
  • насіння фенхелю — 0,5 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт салату коул слоу
Салат з синьою капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Тонко нашаткувати обидва види капусти, натерти моркву, злегка посолити й пом’яти руками, щоб овочі стали ніжнішими. 
  2. Для заправки змішати майонез, лимонний сік, обидва види гірчиці, цукор або мед, додати фенхель і спеції.
  3. З’єднати овочі із заправкою та добре перемішати.
  4. Дати салату настоятися 15–20 хвилин у холодильнику, щоб смак став більш насиченим.
  5. Класичний коул слоу виходить соковитим, хрустким і водночас ніжним. Саме поєднання двох видів капусти та пікантної заправки робить цей салат популярним у всьому світі.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
