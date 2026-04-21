Популярний салат "Коул слоу": знадобиться 100 г майонезу та капуста

Салат "Коул слоу". Фото: smachnenke.com.ua

Легендарний салат "Коул слоу" давно став класикою завдяки простим інгредієнтам і яскравому смаку. Хрустка капуста, соковита морква та насичена заправка створюють ідеальне поєднання. Цей спосіб приготування легко повторити вдома, а результат виходить не гірший, ніж у ресторані.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 250 г;

червона капуста — 250 г;

морква — 1 шт.;

майонез — 100–150 г;

діжонська гірчиця — 1 ч. л.;

зерниста гірчиця — 1 ч. л.;

лимонний сік або оцет — 1 ст. л.;

цукор або мед — 1 ч. л.;

насіння фенхелю — 0,5 ч. л.;

сіль, перець — за смаком.

Салат з синьою капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати обидва види капусти, натерти моркву, злегка посолити й пом’яти руками, щоб овочі стали ніжнішими. Для заправки змішати майонез, лимонний сік, обидва види гірчиці, цукор або мед, додати фенхель і спеції. З’єднати овочі із заправкою та добре перемішати. Дати салату настоятися 15–20 хвилин у холодильнику, щоб смак став більш насиченим. Класичний коул слоу виходить соковитим, хрустким і водночас ніжним. Саме поєднання двох видів капусти та пікантної заправки робить цей салат популярним у всьому світі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".