Популярний салат "Коул слоу": знадобиться 100 г майонезу та капуста
Дата публікації: 21 квітня 2026 14:04
Салат "Коул слоу". Фото: smachnenke.com.ua
Легендарний салат "Коул слоу" давно став класикою завдяки простим інгредієнтам і яскравому смаку. Хрустка капуста, соковита морква та насичена заправка створюють ідеальне поєднання. Цей спосіб приготування легко повторити вдома, а результат виходить не гірший, ніж у ресторані.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 250 г;
- червона капуста — 250 г;
- морква — 1 шт.;
- майонез — 100–150 г;
- діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
- зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
- лимонний сік або оцет — 1 ст. л.;
- цукор або мед — 1 ч. л.;
- насіння фенхелю — 0,5 ч. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Тонко нашаткувати обидва види капусти, натерти моркву, злегка посолити й пом’яти руками, щоб овочі стали ніжнішими.
- Для заправки змішати майонез, лимонний сік, обидва види гірчиці, цукор або мед, додати фенхель і спеції.
- З’єднати овочі із заправкою та добре перемішати.
- Дати салату настоятися 15–20 хвилин у холодильнику, щоб смак став більш насиченим.
- Класичний коул слоу виходить соковитим, хрустким і водночас ніжним. Саме поєднання двох видів капусти та пікантної заправки робить цей салат популярним у всьому світі.
Реклама