Популярный салат "Коул слоу": понадобится 100 г майонеза и капуста

Популярный салат "Коул слоу": понадобится 100 г майонеза и капуста

Дата публикации 21 апреля 2026 14:04
Салат "Коул слоу". Фото: smachnenke.com.ua

Легендарный салат "Коул слоу" давно стал классикой благодаря простым ингредиентам и яркому вкусу. Хрустящая капуста, сочная морковь и насыщенная заправка создают идеальное сочетание. Этот способ приготовления легко повторить дома, а результат получается не хуже, чем в ресторане.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 250 г;
  • красная капуста — 250 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • майонез — 100-150 г;
  • дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • зернистая горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок или уксус — 1 ст. л.;
  • сахар или мед — 1 ч. л.;
  • семена фенхеля — 0,5 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.
Салат с синей капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тонко нашинковать оба вида капусты, натереть морковь, слегка посолить и помять руками, чтобы овощи стали более нежными.
  2. Для заправки смешать майонез, лимонный сок, оба вида горчицы, сахар или мед, добавить фенхель и специи.
  3. Соединить овощи с заправкой и хорошо перемешать.
  4. Дать салату настояться 15-20 минут в холодильнике, чтобы вкус стал более насыщенным.
  5. Классический коул слоу получается сочным, хрустящим и одновременно нежным. Именно сочетание двух видов капусты и пикантной заправки делает этот салат популярным во всем мире.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
