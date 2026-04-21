Популярный салат "Коул слоу": понадобится 100 г майонеза и капуста

Салат "Коул слоу". Фото: smachnenke.com.ua

Легендарный салат "Коул слоу" давно стал классикой благодаря простым ингредиентам и яркому вкусу. Хрустящая капуста, сочная морковь и насыщенная заправка создают идеальное сочетание. Этот способ приготовления легко повторить дома, а результат получается не хуже, чем в ресторане.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

белокочанная капуста — 250 г;

красная капуста — 250 г;

морковь — 1 шт.;

майонез — 100-150 г;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок или уксус — 1 ст. л.;

сахар или мед — 1 ч. л.;

семена фенхеля — 0,5 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Салат с синей капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тонко нашинковать оба вида капусты, натереть морковь, слегка посолить и помять руками, чтобы овощи стали более нежными. Для заправки смешать майонез, лимонный сок, оба вида горчицы, сахар или мед, добавить фенхель и специи. Соединить овощи с заправкой и хорошо перемешать. Дать салату настояться 15-20 минут в холодильнике, чтобы вкус стал более насыщенным. Классический коул слоу получается сочным, хрустящим и одновременно нежным. Именно сочетание двух видов капусты и пикантной заправки делает этот салат популярным во всем мире.

