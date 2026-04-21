Популярный салат "Коул слоу": понадобится 100 г майонеза и капуста
Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 14:04
Салат "Коул слоу".
Легендарный салат "Коул слоу" давно стал классикой благодаря простым ингредиентам и яркому вкусу. Хрустящая капуста, сочная морковь и насыщенная заправка создают идеальное сочетание. Этот способ приготовления легко повторить дома, а результат получается не хуже, чем в ресторане.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 250 г;
- красная капуста — 250 г;
- морковь — 1 шт.;
- майонез — 100-150 г;
- дижонская горчица — 1 ч. л.;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок или уксус — 1 ст. л.;
- сахар или мед — 1 ч. л.;
- семена фенхеля — 0,5 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Тонко нашинковать оба вида капусты, натереть морковь, слегка посолить и помять руками, чтобы овощи стали более нежными.
- Для заправки смешать майонез, лимонный сок, оба вида горчицы, сахар или мед, добавить фенхель и специи.
- Соединить овощи с заправкой и хорошо перемешать.
- Дать салату настояться 15-20 минут в холодильнике, чтобы вкус стал более насыщенным.
- Классический коул слоу получается сочным, хрустящим и одновременно нежным. Именно сочетание двух видов капусты и пикантной заправки делает этот салат популярным во всем мире.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама