Популярний весняний салат по-новому: секрет в соусі
Дата публікації: 22 квітня 2026 13:44
Звичний весняний салат можна легко зробити цікавішим, якщо змінити заправку. Легкий йогуртовий соус із гірчицею та лимонним соком додає страві ніжності та нового смаку. Такий варіант виходить свіжим, ситним і чудово підходить для щоденного меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 5–7 шт.;
- яйця — 3–4 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- грецький йогурт — 100 г;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- гірчиця — 1/2 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- зелена цибуля — за смаком.
Спосіб приготування
- Редиску нарізати, яйця відварити й подрібнити, авокадо нарізати кубиком.
- З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати подрібнену зелену цибулю.
- Окремо змішати грецький йогурт, лимонний сік, гірчицю, сіль і перець. Заправити салат соусом і добре перемішати.
