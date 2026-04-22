Головна Смак Популярний весняний салат по-новому: секрет в соусі

Популярний весняний салат по-новому: секрет в соусі

Дата публікації: 22 квітня 2026 13:44
Салат з редискою. Фото: кадр з відео

Звичний весняний салат можна легко зробити цікавішим, якщо змінити заправку. Легкий йогуртовий соус із гірчицею та лимонним соком додає страві ніжності та нового смаку. Такий варіант виходить свіжим, ситним і чудово підходить для щоденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 5–7 шт.;
  • яйця — 3–4 шт.;
  • авокадо — 1 шт.;
  • грецький йогурт — 100 г;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1/2 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • зелена цибуля — за смаком.
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Редиску нарізати, яйця відварити й подрібнити, авокадо нарізати кубиком. 
  2. З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати подрібнену зелену цибулю.
  3. Окремо змішати грецький йогурт, лимонний сік, гірчицю, сіль і перець. Заправити салат соусом і добре перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат редиска рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
