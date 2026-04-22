Популярний весняний салат по-новому: секрет в соусі

Салат з редискою. Фото: кадр з відео

Звичний весняний салат можна легко зробити цікавішим, якщо змінити заправку. Легкий йогуртовий соус із гірчицею та лимонним соком додає страві ніжності та нового смаку. Такий варіант виходить свіжим, ситним і чудово підходить для щоденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 5–7 шт.;

яйця — 3–4 шт.;

авокадо — 1 шт.;

грецький йогурт — 100 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

гірчиця — 1/2 ч. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

зелена цибуля — за смаком.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Редиску нарізати, яйця відварити й подрібнити, авокадо нарізати кубиком. З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати подрібнену зелену цибулю. Окремо змішати грецький йогурт, лимонний сік, гірчицю, сіль і перець. Заправити салат соусом і добре перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".