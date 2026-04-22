Популярный весенний салат по-новому: секрет в соусе

Салат с редисом с редиской. Фото: кадр из видео

Привычный весенний салат можно легко сделать интереснее, если изменить заправку. Легкий йогуртовый соус с горчицей и лимонным соком добавляет блюду нежности и нового вкуса. Такой вариант получается свежим, сытным и прекрасно подходит для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редиска — 5-7 шт.;

яйца — 3-4 шт.;

авокадо — 1 шт.;

греческий йогурт — 100 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

горчица — 1/2 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Редис нарезать, яйца отварить и измельчить, авокадо нарезать кубиком. Соединить все ингредиенты в миске, добавить измельченный зеленый лук. Отдельно смешать греческий йогурт, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Заправить салат соусом и хорошо перемешать.

Ваша пробная версия Premium закончилась