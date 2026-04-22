Популярный весенний салат по-новому: секрет в соусе
Дата публикации 22 апреля 2026 13:44
Салат с редисом с редиской.
Привычный весенний салат можно легко сделать интереснее, если изменить заправку. Легкий йогуртовый соус с горчицей и лимонным соком добавляет блюду нежности и нового вкуса. Такой вариант получается свежим, сытным и прекрасно подходит для ежедневного меню.
Вам понадобится:
- редиска — 5-7 шт.;
- яйца — 3-4 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- греческий йогурт — 100 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- горчица — 1/2 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- зеленый лук — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис нарезать, яйца отварить и измельчить, авокадо нарезать кубиком.
- Соединить все ингредиенты в миске, добавить измельченный зеленый лук.
- Отдельно смешать греческий йогурт, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Заправить салат соусом и хорошо перемешать.
