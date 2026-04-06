"Правильна паска" на Великдень 2026: рецепт вийде навіть у новачків
Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 15:44
Домашня паска. Фото: gospodynka.com.ua
Цей рецепт паски — справжня знахідка для тих, хто хоче отримати ідеальний результат з першого разу. Тісто виходить ніжне, добре піднімається і має приємну волокнисту структуру. Завдяки простому способу приготування навіть новачки легко впораються і отримають ароматну святкову випічку.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко тепле — 250 мл.;
- дріжджі живі — 25 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- борошно — 4 ст. л.
Для тіста:
- яйця — 2 шт.;
- жовтки — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 10–20 г;
- ром або коньяк — 2 ст. л.;
- борошно — 500 г;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- вершкове масло — 100 г;
- родзинки — 150 г.
Спосіб приготування
- Додати у тепле молоко дріжджі, цукор і частину борошна, перемішати до однорідності та залишити у теплому місці на 20 хвилин для активації.
- Промити родзинки, залити окропом, залишити настоятися, після чого обсушити.
- З’єднати яйця та жовтки з цукром, ванільним цукром і алкоголем, перемішати.
- Додати до опари разом із борошном, сіллю та м’яким вершковим маслом.
- Замісити м’яке еластичне тісто, накрити та залишити підходити приблизно на 1 годину.
- Обім’яти, додати родзинки, перемішати та залишити ще на 30–40 хвилин.
- Розкласти тісто у форми, заповнюючи їх наполовину, дати ще трохи підрости. Випікати при температурі 180 °C приблизно 35–37 хвилин до готовності. Остудити та за бажанням покрити глазур’ю.
Читайте Новини.LIVE!
