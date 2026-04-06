Головна Смак "Правильна паска" на Великдень 2026: рецепт вийде навіть у новачків

"Правильна паска" на Великдень 2026: рецепт вийде навіть у новачків

Дата публікації: 6 квітня 2026 15:44
Домашня паска. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт паски — справжня знахідка для тих, хто хоче отримати ідеальний результат з першого разу. Тісто виходить ніжне, добре піднімається і має приємну волокнисту структуру. Завдяки простому способу приготування навіть новачки легко впораються і отримають ароматну святкову випічку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко тепле — 250 мл.;
  • дріжджі живі — 25 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • борошно — 4 ст. л.

Для тіста:

  • яйця — 2 шт.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 10–20 г;
  • ром або коньяк — 2 ст. л.;
  • борошно — 500 г;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • родзинки — 150 г.
рецепт паски на Великдень
Тісто у формі для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Додати у тепле молоко дріжджі, цукор і частину борошна, перемішати до однорідності та залишити у теплому місці на 20 хвилин для активації.
  2. Промити родзинки, залити окропом, залишити настоятися, після чого обсушити.
  3. З’єднати яйця та жовтки з цукром, ванільним цукром і алкоголем, перемішати. 
  4. Додати до опари разом із борошном, сіллю та м’яким вершковим маслом. 
  5. Замісити м’яке еластичне тісто, накрити та залишити підходити приблизно на 1 годину.
  6. Обім’яти, додати родзинки, перемішати та залишити ще на 30–40 хвилин.
  7. Розкласти тісто у форми, заповнюючи їх наполовину, дати ще трохи підрости. Випікати при температурі 180 °C приблизно 35–37 хвилин до готовності. Остудити та за бажанням покрити глазур’ю.

Пропонуємо вам ознайомитися з рецептами, які ми підготували на Великдень 2026

Рецепт "Золотої" паски: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень. 

Читайте також:

Ароматна "Королівська" паска, яка не черствіє місяць — перевірений рецепт. 

Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
