"Правильна паска" на Великдень 2026: рецепт вийде навіть у новачків

Домашня паска. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт паски — справжня знахідка для тих, хто хоче отримати ідеальний результат з першого разу. Тісто виходить ніжне, добре піднімається і має приємну волокнисту структуру. Завдяки простому способу приготування навіть новачки легко впораються і отримають ароматну святкову випічку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко тепле — 250 мл.;

дріжджі живі — 25 г;

цукор — 2 ст. л.;

борошно — 4 ст. л.

Для тіста:

яйця — 2 шт.;

жовтки — 2 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10–20 г;

ром або коньяк — 2 ст. л.;

борошно — 500 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

вершкове масло — 100 г;

родзинки — 150 г.

Тісто у формі для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Додати у тепле молоко дріжджі, цукор і частину борошна, перемішати до однорідності та залишити у теплому місці на 20 хвилин для активації. Промити родзинки, залити окропом, залишити настоятися, після чого обсушити. З’єднати яйця та жовтки з цукром, ванільним цукром і алкоголем, перемішати. Додати до опари разом із борошном, сіллю та м’яким вершковим маслом. Замісити м’яке еластичне тісто, накрити та залишити підходити приблизно на 1 годину. Обім’яти, додати родзинки, перемішати та залишити ще на 30–40 хвилин. Розкласти тісто у форми, заповнюючи їх наполовину, дати ще трохи підрости. Випікати при температурі 180 °C приблизно 35–37 хвилин до готовності. Остудити та за бажанням покрити глазур’ю.

